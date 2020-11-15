تخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناء داخل المدن في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

قرر محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، تخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر السكني داخل المدن للشوارع عرض 8 أمتار فأقل ليكون سعر المتر 150 جنيهًا بحد أقصى وذلك بدلًا من الأسعار المعلنة سابقًا.

وقال بيان محافظة الأقصر إن المحافظ وجه بمراعاة الذين تقدموا للتصالح ليتم التسوية لهم على ضوء هذا السعر بالنسبة لمن ينطبق عليهم، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بعد عرض الأمر على رؤساء المراكز والمدن والمسئولين المعنيين.

وأضاف البيان أن ذلك يأتي في إطار التسهيل على المواطنين واستجابة لرغبتهم بتخفيض قيمة مقابل التصالح على مخالفات البناء مراعاة للبعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.