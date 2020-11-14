بروتوكول تعاون بين "التموين" ومحافظة جنوب سيناء لإنشاء منطقة لوجستية تجارية

كتب : محمد سامي

وقَّعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، مذكرة تعاون؛ لإنشاء منطقة لوجستية تجارية بمدينة الطور على مساحة 42 ألف متر مربع، ومن المقرر أن تتضمن أماكن تخزين وفرز وتعبئة للمنتجات الغذائية وغير الغذائية.

وقع بروتوكول‪ التعاون كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ.

وأكد الدكتور علي المصيلحي التموين والتجارة الداخلية، اهتمام وزارة التموين بتنفيذ مشروعات تجارية ومناطق لوجستية على أرض محافظة جنوب سيناء؛ خصوصًا في مدينة الطور، بما سيسهم في توفير كل المنتجات الغذائية وغير الغذائية لأبناء المحافظة، كما سيقلل حلقات تداول المنتجات وتقليل تكلفة نقل السلع.

وأشار المصيلحي إلى أنه تم إعداد خطة استراتيجية بشأن إنشاء المناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وأنه جار حاليًّا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافطات المختلفة.

وأشاد وزير التموين بالتطورات التي شهدتها محافظة جنوب سيناء على مدار الفترة الماضية من تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات في القطاعات المختلفة، حتى أصبحت شرم الشيخ مدينة متكاملة تحظى بشعبية كبيرة لدى السائحين من جميع أنحاء العالم.

وأوضح المصيلحي أن إنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية يقلل الفاقد في السلع، ويتم بالتنسيق مع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات تنمية التجارة الداخلية، وأن منظومة التجارة الداخلية تحتاج إلى بنية أساسية بدءًا من مناطق الإنتاج إلى التخزين من خلال المناطق اللوجستية، مرورًا إلى منافذ التوزيع للسلع والسلاسل التجارية.

ومن جانبه، أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بأوجه التعاون بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدًا أن إنشاء منطقة لوجستية وتجارية بمدينة الطور يعد نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية بالمحافظة، وسيسهم بشكل كبير في توفير كل المنتجات للمواطنين.

وأكد فودة أن المنطقة اللوجستية تأتي تأكيدًا على توجه المحافظة لتخفيض الأسعار والحرص على توافر السلع التموينية للمواطنين طول العام، وتوفيرًا لأعباء نقل المواد الغذائية إلأى المحافظة التي كانت سببًا لرفع الأسعار، كما أن هذه الخطوة تعد البداية بمدينة الطور، والمحافظة حريصة كل الحرص على التوسع في الفروع لمناطق التعبئة والتخزين بالمرحلة القادمة بمدينة شرم الشيخ؛ لتوفير احتياجات الأهالي والمنشآت السياحية والتجارية.

وأشار مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى أن خطة عمل الجهاز الحالية تتضمن توطين وجذب استثمارات جديدة؛ بهدف إقامة سلاسل تجارية وأسواق تجارية متطورة ومناطق لوجستية، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين في مختلف المحافظات، وتقليل حلقات التداول وتقليص نسب الفاقد من المنتجات، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل؛ مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي، وأن المنطقة اللوجستية المقرر إنشاؤها بمدينة الطور ستتضمن مراكز للتعبئة والتخزين وسلاسل لتداول السلع وسوق جملة للمنتجات الغذائية وغير الغذائية.

وأوضح عشماوي أن الجهاز نجح على مدار العامين الماضيين في طرح العديد من الفرص الاستثمارية في 11 محافظة بمشروعات استثمارية تصل إلى 50 مليار جنيه، وأن محافظة جنوب سيناء من المحافظات الواعدة، وتحتاج إلى ضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة الداخلية؛ مما يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لصالح المطور، مؤكدًا أن المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة لمزيد من الاستثمارات، وأن جهاز تنمية التجارة لديه خريطة استثمارية تتضمن كل الاحتياجات لكل محافظة من أنماط تجارية ومتوسط الإنفاق، وأيضًا متوسط الدخل والخريطة الاستثمارية والأنشطة التجارية؛ منها مناطق لوجستية ومراكز تجارية وأسواق جملة وأسواق متخصصة وسلاسل تجارية تستهدف تغطية كل محافظات الجمهورية‪ .