لجنة صياغة لائحة مجلس الشيوخ تنتهي من مهمتها غدًا

كتب- مصراوي:

قال النائب هاني سري الدين، عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية بمجلس الشيوخ، إن لجنة صياغة اللائحة المنبثقة عن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تعقد غدًا الأحد، اجتماعها الأخير؛ لمراجعة كل المواد المتعلقة بمشروع القانون، تمهيدًا لإعداد تقرير بها يُعرض في اجتماع الثلاثاء المقبل على اللجنة الرئيسية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.

وأضاف سري الدين، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم السبت، أن لجنة صياغة اللائحة تقوم بمراجعة الصياغة النهائية بعد التعديلات التي أجرتها الأمانة الفنية في ضوء ملاحظات ومقترحات لجنة اللائحة، ولمناقشة بعض المواد تحديدًا؛ تمهيدًا للعرض على لجنة اللائحة، لاعتماد المشروع النهائي؛ تمهيدًا لمناقشتها في الجلسة العامة المرتقبة يوم 29 نوفمبر الجاري.

وكانت اللجنة المشكلة لإعداد مشروع لائحة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد أنهت كل مناقشاتها، الثلاثاء 3 نوفمبر الجاري، حول مسودة مشروع القانون التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، والخاصة بلائحة المجلس، وقد عقدت اللجنة 4 اجتماعات على مدار أسبوعين متتاليين، وتم تشكيل لجنة مصغرة لصياغة اللائحة؛ وهي لجنة منبثقة من لجنة إعداد اللائحة.

وتتضمن مسودة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المبدئية، التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس (مجموعها 306 مواد بواقع 14 بابًا)، مواد الإصدار (ثلاث مواد).

وتصدر لائحة مجلس الشيوخ بقانون، ومن ثمَّ فيجب إحالته إلى مجلس النواب؛ لمناقشته وإقراره، ليرفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، وحتى هذا الحين فإن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 تطبق على مجلس الشيوخ، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.