وزير الطيران لرؤساء النقابات: هناك اهتمام كبير بالخدمات الطبية المُقدمة للعاملين

مصراوي

أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بالخدمات الطبية التي تقدم للعاملين ومنظومة العلاج الأسرى، والحالات الإنسانية والحرجة، ويتم تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لها بشكل فوري وعلى أكمل وجه.

ووجه الوزير، الشكر لجميع العاملين بالقطاع على دورهم المشرف وأدائهم المتميز وتفانيهم فى العمل أثناء مواجهة أزمة كورونا، مشيرا إلى أنهم ضربوا مثالاً مشرفا بفكرهم ووعيهم التام وتقديرهم لحجم الأزمة .

جاء ذلك خلال اجتماعاً موسعاً عقده الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى مع حسن شحاتة رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوى ، ورؤساء مجالس النقابات العامه للهيئات و الشركات التابعة للوزارة بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران .

واستعرض الوزير ما اتخذته الوزارة خلال الفترة الماضية من إجراءات في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، كما تم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالنواحى المهنية والاجتماعية والصحية للعاملين بقطاع الطيران المدنى، والتي تم مناقشتها بكل وعي ومسؤولية.

وأكد الوزير، أن رفع كفاءة و تطوير العنصر البشري يأتي على رأس أولويات خطط عمل وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة، والتي تسعى دائما الى توفير بيئة عمل محفزة وداعمة مع الحرص الكامل على توفير حياة صحية كريمة لجميع العاملين داخل منظومة الطيران المدنى .

وقالت مصادر بالوزارة، إن اللقاء يأتي فى إطار حرص وزير الطيران المدنى على التواصل المباشر والفعال والعمل التشاركي وتوحيد وجهات النظر مع رؤساء النقابات العامة، الذين يمثلون جميع العاملين بهدف مناقشة كافة القضايا التي تهم أبناء قطاع الطيران المدنى، وتبادل الرؤى حول العديد من الموضوعات، وبحث المشاكل التى تواجههم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها من أجل توفير بيئة عمل سليمة لجموع العاملين داخل منظومة الطيران المدني.