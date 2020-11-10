ترخيص "FDA" وموقف مصر.. ماذا نعرف عن عقار كورونا الجديد؟

كتب - أحمد جمعة:

منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية "FDA"، اليوم الثلاثاء، ترخيصا للاستخدام الطارئ لعقار مخصص لعلاج الإصابات بفيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "إيلي ليلي"، تحت اسم "bamlanivimab".

ويقوم استخدام العقار على مبدأ "الأجسام المضادة أحادية المنشأ"، في علاج الحالات الخفيفة والمتوسطة لمرضى كورونا، كما يمكن استخدامه للأطفال والبالغين على حد سواء.

ويهدف العقار لتحفيز استجابة النظام المناعي لدى مرضى "كوفيد-19"، للتصدي للفيروس، ويعتبر الأول من نوعه من بين العقارات القائمة على الأجسام المضادة أحادية المنشأ، يحصل على ترخيص رسمي في استخدامه لعلاج كورونا.

ووافقت الهيئة الأمريكية للحكومة الفيدرالية على توزيع العقار على إدارات الصحة في الولايات المتحدة، مؤكدة عدم السماح بمنح هذا العقار إلى الحالات الصعبة من مصابي كورونا، ممن يحتاجوا إلى وضعهم على جهاز التنفس الصناعي.

وفي وقت سابق، عقدت الشركة المنتجة صفقة مع الحكومة الأميركية بـ375 مليون دولار، لتوفير 300 ألف جرعة من العلاج بالأجسام المضادة، كي تكون العقارات متوفر خلال الشهرين التاليين.

وكانت الولايات المتحدة قد خصصت الشهر الماضي 300 ألف جرعة من العقار التجريبي، وبموجب هذا الترخيص، سيسمح للأشخاص الذين يبلغون 12 عاما أو أكثر، ويزنون 40 كيلوجراما، الحصول على هذا العقار.

ولم يصرح باستخدام عقار "Bamlanivimab" للمرضى الذين يدخلون المستشفى بسبب كورونا أو يحتاجون إلى علاج بالأكسجين.

دراسة العقار

الموافقة على العقار جاءت بناءً على دراسة نشرتها مجلة "نيوإنجلند" الطبية في أكتوبر، والتي كشفت بأن العقار يخفض من احتمالية إدخال مرضى كورونا المستشفى إضافة إلى تخفيف بعض الأعراض في عدد قليل من الحالات الخفيفة والمتوسطة، حسبما نشرت "الحرّة".

وتضمنت المرحلة الثانية من تجارب العقار 452 مريضا، بعضهم تلقى العقار الحقيقي وآخرون تلقوا علاجا وهميا، 1.6 في المئة فقط من المرضى الذين تلقوا العقار احتاجوا لدخول المستشفى أو الحصول على رعاية طبية طارئة، بينما دخل 6.3 في المئة من المرضى الذين تلقوا العلاج الوهمي المستشفى.

موقف مصر

وفي مصر، قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، لمصراوي، إنَّ العقار لم يُدرج ضمن النسخة الرابعة لبروتوكول العلاج المُحدّث المقرر نشره نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح المصدر أن البروتوكول يعتمد على استخدام مضادات الفيروسات في علاج المصابين، وتم إضافة عقار "إيفرمكتين" الذي أجريت عليه تجارب سريرية قبل 3 أشهر، مع استمرار إعطاء عقار الهيدروكسي كلوروكين للمرضى.

وأضاف: "في كل الأحوال نتابع جميع النتائج الخاصة بالأدوية المستخدمة في علاج كورونا على مستوى العالم، وحال التأكد من فعاليتها سيتم استخدامها في مصر، لكننا لم نستخدم هذا العقار حتى الآن".