أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

أمطار في بحري والإسكندرية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

09:25 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
أمطار في بحري والإسكندرية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

أمطار

كتب - محمد عبدالناصر:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء/ طقس لطيف نهارا على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، وعلى جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة على كافة المناطق.

فيما يسود طقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال وجنوب الصعيد.. مائل للبرودة على جنوب سيناء.

أما عن الظواهر الجوية، فتتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية).. فيما تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية - الضبعة - السلوم - مطروح).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع المتر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 16

الإسكندرية 24 16

وادي النطرون 24 17

طنطا 24 17

شبين الكوم 24 17

دمنهور 23 17

بلطيم 24 17

مطروح 21 17

السلوم 20 15

سيوة 22 11

بورسعيد 25 18

دمياط 25 18

الزقازيق 24 17

المنصورة 24 16

الإسماعيلية 25 14

السويس 25 16

العريش 25 14

رفح 25 15

راس سدر 25 16

نخل 24 10

نويبع 26 21

طابا 24 15

كاترين 20 09

الطور 27 18

شرم الشيخ 27 19

الغردقة 27 19

مرسى علم 28 20

الفيوم 25 16

بنى سويف 25 16

المنيا 25 14

أسيوط 26 13

سوهاج 27 15

قنا 27 15

الأقصر 27 15

أسوان 28 17

أدفو 28 17

ابوسمبل 27 18

الوادي الجديد 28 13

شلاتين 30 22

أبو رماد 29 23

حلايب 28 24

راس حدربه 29 23

سقوط أمطار الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الارصاد الجوية

الخبر التالى:

البابا تواضروس يرسم 17 راهبة في دير العذراء بالنوبارية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109422

    عدد المصابين

  • 100439

    عدد المتعافين

  • 6380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50885598

    عدد المصابين

  • 35870964

    عدد المتعافين

  • 1264161

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير الرياضة يطلق مبادرة لنبذ التعصب بين جماهير الأهلي والزمالك

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا