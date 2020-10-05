لزيادة العوائد المالية والتخفيف على الطرق.. الوزير: اهتمام كبير بزيادة نقل البضائع عبر السكك الحديدية -صور

كتب- أسامة علي:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه يجب الانتهاء من كل إجراءات التقييم الفني والمالي لصفقة 6 قطارات نوم الجديدة؛ خصوصًا مع احتياج هيئة السكك الحديدية إلى تدعيم أسطولها من هذه القطارات؛ لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

جاء ذلك خلال اجتماع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الإثنين، مع رئيس وقيادات مصنع "سيماف" التابع للهيئة العربية للتصنيع؛ لمتابعة مشروعات الوحدات المتحركة الجاري تنفيذها مع المصنع ضمن خطة وزارة النقل لتطوير منظومة السكك الحديدية، وحضر اللقاء رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

وأشار الوزير إلى أهمية العمل على توطين صناعة النقل في مصر لهذه النوعية من القطارات، عن طريق التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وأكد وزير النقل ضرورة الانتهاء من تحسين وتطوير 200 عربة درجة ثالثة للركاب، حيث تم تسليم 91 عربة؛ للمساهمة في تحسين الخدمة المقدمة للركاب، لافتًا إلى أن الوزارة تسير في مجال عربات الركاب في اتجاهين متوازيين؛ الأول يتمثل في شراء عربات وقطارات جديدة، والثاني تطوير وتحسين الأسطول الحالي بما يعود إيجابيًّا على مستوى الخدمة المقدمة للركاب، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بتسليم عربات توليد القوى الكهربائية (100 عربة) وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأشار الوزير إلى أهمية البدء في تصنيع وتوريد 75 عربة نقل غلال، والانتهاء من الإجراءات الخاصة بالبدء في تصنيع وتوريد 160 عربة كشف قلاب، وذلك لاهتمام الوزارة بالعمل على زيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية؛ لتخفيف الأعباء على الطرق، وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية.