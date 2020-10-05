أكثر الكلمات إنتشاراً

إصابة ترامب بكورونا التصالح في مخالفات البناء أمير الكويت الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

مطار شرم الشيخ يستقبل ١٧٤ راكبًا في أولى رحلات شركة "فلاي وان"

03:07 ص الإثنين 05 أكتوبر 2020
مطار شرم الشيخ يستقبل ١٧٤ راكبًا في أولى رحلات شركة "فلاي وان"

أرشيفية

كتب - محمد عبيد:
قال مصادر بـ"الطيران المدني" إن مطار شرم الشيخ الدولي، استقبل، اليوم الأحد، أولى رحلات شركة "فلاي وان" بعد استئناف الحركة الجوية إلى شرم الشيخ القادمة من مولدوفا؛ وعلى متنها ١٧٤ راكبًا.

وأضافت المصادر أنه تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، واستقبال الركاب بالورود، وكان في استقبالهم المهندس ياسر جاهين نائب مدير مطار شرم الشيخ الدولي، وقام فريق العلاقات العامة بتقديم كل التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.

جدير بالذكر أنه سيتم استقبال رحلة أسبوعيًّا على نفس خط الطيران حتى نهاية شهر أكتوبر.

رحلات جوية مطار شرم الشيخ مولدوفا شركة فلاي وان

الخبر التالى:

نقيب المحامين يتفق مع وزير الإسكان على إعادة المياه إلى نادي "6 أكتوبر"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 103683

    عدد المصابين

  • 97355

    عدد المتعافين

  • 5981

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 35340132

    عدد المصابين

  • 35340132

    عدد المتعافين

  • 1040948

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"انخفاض جديد".. الصحة تعلن بيان حالات كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا