مطار شرم الشيخ يستقبل ١٧٤ راكبًا في أولى رحلات شركة "فلاي وان"

كتب - محمد عبيد:

قال مصادر بـ"الطيران المدني" إن مطار شرم الشيخ الدولي، استقبل، اليوم الأحد، أولى رحلات شركة "فلاي وان" بعد استئناف الحركة الجوية إلى شرم الشيخ القادمة من مولدوفا؛ وعلى متنها ١٧٤ راكبًا.

وأضافت المصادر أنه تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، واستقبال الركاب بالورود، وكان في استقبالهم المهندس ياسر جاهين نائب مدير مطار شرم الشيخ الدولي، وقام فريق العلاقات العامة بتقديم كل التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.

جدير بالذكر أنه سيتم استقبال رحلة أسبوعيًّا على نفس خط الطيران حتى نهاية شهر أكتوبر.