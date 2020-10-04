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رئيس "الوطنية للإعلام" يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

04:47 م الأحد 04 أكتوبر 2020
رئيس "الوطنية للإعلام" يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

حسين زين

تقدَّم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي استعادت فيها قواتنا المسلحة الباسلة الأرض والكرامة.

وتقدم أيضًا زين بخالص التهنئة إلى وزير الدفاع وقادة وضباط وجنود الجيش المصري العظيم، الذين بذلوا التضحيات الغالية من أجل الحفاظ على أمن وأرض الوطن، ولا يزال جيش مصر الحصن والسند القوي، يبذل جهودًا عظيمة في تأمين كل حدود الوطن من أي أخطار أو تهديدات، ويبذلون دماءهم الزكية للحفاظ على أمن وأمان مصر وشعبها في مواجهة تنظيمات إرهابية تستهدف القتل والتدمير.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن تلك الذكرى الغالية المحفورة في قلوب وأذهان المصريين، نستلهم منها روح النصر والإرادة والعزيمة القوية للمضي قدمًا للانتصار في معركة البناء والتنمية والاستقرار، في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد زين مواصلة دور الإعلام الوطني تجاه مختلف مؤسسات الدولة المصرية ومساندة جهودها؛ من أجل رفعة وطننا الحبيب، والتصدي بمهنية ومصداقية للشائعات والأكاذيب التي تستهدف النيل من استقرار الوطن، من خلال جهود وخبرات أبناء الوطنية للإعلام الذين يعملون بوطنية وإخلاص ومهنية وحرفية.

حسين زين السيسي ذكرى انتصارات أكتوبر

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