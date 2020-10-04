طلب إحاطة لوزير الرياضة لتعيين رئيس اتحاد رفع الأثقال السابق للجنة تسيير الأعمال

مصراوي

قال جون طلعت، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، إنه وجَّه طلب إحاطة إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن قرار اللجنة الأوليمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، تعيين لجنة لتسيير أعمال اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب، الرئيس السابق، مشيرًا إلى أن القرار أثار غضب العديد من اللاعبين القدامى والحاليين.

ولفت طلعت، في طلبه، إلى أن هناك موجة غضب عارمة بسبب هذا القرار الذي يخالف كل أعراف اللعبة، متسائلًا: كيف يتم تعيين لجنة لتسيير الأعمال برئاسة شخص سبق تجميده من قِبل اللجنة الأوليمبية بعد أزمة المنشطات التي تسببت في إيقاف مصر دوليًّا؟!

وشدد البرلماني على أهمية توضح كل الملابسات بشأن هذا القرار، وكشف كل الحقائق لمواجهة غضب اللاعبين ممن دعوا إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الشباب والرياضة اعتراضًا على القرار.

وقال عضو مجلس النواب: على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الإسراع في امتصاص غضب هؤلاء اللاعبين، محذرًا من تفاقم الأزمة والتأثير على صورة مصر سلبيًّا في تصنيف الألعاب الرياضية؛ لا سيما أن بعض اللاعبين بسبب الغضب من القرار دعوا المواطنين إلى عدم المشاركة في الألعاب الفردية، بسبب مثل هذه القرارات التي تضيع حقوقهم.