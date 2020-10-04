الثلاثاء.. فتح المتاحف العسكرية مجانًا للجمهور بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

كتب- محمد نصار:

أعلنت القوات المسلحة المصرية، أنه تقرر فتح المتاحف والمزارات العسكرية (متحف العلمين - متحف بورسعيد)، ومنطقة العرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر والمتحف الحربى القومي بالقلعة مجاناً للجماهير يوم الثلاثاء السادس من أكتوبر الجاري.

وشددت القوات المسلحة، في بيان، على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.

يأتي ذلك في إطار استمرار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.