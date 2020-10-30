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"عطاء بلا حدود".. قومي المرأة ينعى الدكتورة فرخندة حسن

05:30 م الجمعة 30 أكتوبر 2020
"عطاء بلا حدود".. قومي المرأة ينعى الدكتورة فرخندة حسن

الدكتور فرخندة حسن أمين المجلس القومي للمرأة سابقً

(مصراوي):

نعى المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الدكتورة فرخندة حسن، أمين عام المجلس سابقًا، التي وافتها المنية اليوم الجمعة.

وأعلن المجلس في بيان له: "بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، ينعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتوره مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه ببالغ الحزن وعميق الأسى، العالمة الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس القومي للمرأة سابقًا، والتي وافتها المنية اليوم.

وأعربت رئيس المجلس القومي للمرأة، عن حزنها الشديد لوفاة الدكتورة فرخندة، مؤكدة: "فقدنا اليوم شخصية نسائية فريدة للمرأة المصرية ستبقى حية في قلوبنا، أثرت الحياة العامة والسياسية بجهدها وعلمها الغزير، وكانت مصدر إلهام لجميع من حولها، أخذت على عاتقها قضايا المرأة المصرية وعملت بجهد ومثابرة وحرفية عالية لإزالة العقبات والتحديات التي تواجهها ودعمها للحصول على حقوقها، بالإضافة إلى دورها في تربية أجيال تخرجوا على ايديها من خلال عملها كأستاذة ودكتورة جيولوجيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتميزت بالعطاء بلا حدود وتقديم النصح والمساعدة للجميع". وأضاف البيان، أن المجلس القومي للمرأة يتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

مايا مرسي فرخندة حسن القومي للمرأة

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