موجها بالإعداد الجيد.. وزير الري يستعرض خطة تنظيم أسبوع القاهرة للمياه 2021

كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة ورئيس اللجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه، وذلك لمناقشة أهم محاور أسبوع القاهرة للمياه 2021 والذي يأتي تحت شعار "المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص" والمزمع عقده خلال الفترة من 24 لـ 28 أكتوبر 2021.

ويأتي اختيار موضوع السكان لأول مرة في المؤتمرات والأحداث العالمية المتعلقة بالمياه لما له من تأثير على مباشر على قطاع المياه نتيجة الضغط الشديد على الطلب لسد احتياجات السكان من مياه الشرب ومياه الري ولتوفير الغذاء وتنفيذ أنشطة اقتصادية تستوعب الزيادة المطردة في السكان وتوفير فرص عمل لها.

كما تم مناقشة تضمين محور أساسي لربط تأثير تلك الزيادة السكانية والأنشطة المرتبطة بها بالتغيرات العالمية من تغير في المناخ وزيادة الانبعاثات التي تزيد من حدة تلك التغيرات.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر مناقشة أسبوع القاهرة للمياه 2021 لتأثير التغيرات السكانية والمناخية على الإدارة المشتركة للأنهار الدولية العابرة للحدود.

ووجه الوزير بدراسة إقامة عدد من المسابقات والتي سيعلن عنها بين مختلف فئات المهتمين بقضايا المياه ومنها مسابقة مشروعات التخرج للأقسام ذات العلاقة بالمياه بكافة الكليات ومسابقة أفضل ممارسات لترشيد استخدام المياه بين المزارعين ومسابقات الباحثين والتي يعلن عنها بالتعاون مع جامعة كوينزلاند الأسترالية ومسابقة أفضل منتج إعلامي للتوعية حول قضايا المياه.​