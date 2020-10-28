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نقيب المحامين يصدر قرارا جديدا بشأن "العاملين بالخارج"

10:36 م الأربعاء 28 أكتوبر 2020
نقيب المحامين يصدر قرارا جديدا بشأن "العاملين بالخارج"

رجائي عطية

كتب- مصراوي:

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، قرارا باحتساب سنوات العمل بالخارج كسنوات اشتغال، إذا ثبت أن الزميل يعمل هناك بأعمال المحاماة.

وقال نقيب المحامين في خطاب لمدير إدارة القيد بالنقابة: "مادام ثابت أن الزميل العامل بالخارج، يعمل هناك بأعمال المحاماة، فلا يجوز خصم هذه السنوات من سنوات الاشتغال، فذلك مخالف للواقع وللقانون، ويوقف العمل بخلاف ذلك، وتحتسب سنوات الاشتغال بالخارج ضمن سنوات الاشتغال".

وكان قد صرح نقيب المحامين رجائي عطية، بأنه قد أُوقف مطالبة المحامين ببطاقة الرقم القومي اكتفاءً بالرقم القومي المشار إليه ببطاقة المحاماة.

رجائي عطية نقابة المحامين

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