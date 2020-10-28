السيسي: الإساءة للأنبياء والرسل استهانة بقيم دينية رفيعة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإساءة للأنبياء والرسل استهانة بقيم دينية رفيعة.

وأضاف في احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف: "يا ترى في المليار ونصف مليار مسلم، فيه كام واحد متطرف، 1% مثلا، يعني 15 مليون إرهابي، تفتكروا ممكن يعملوا إيه؟".

تحتفل وزارة الأوقاف، بذكرى المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي

ويحضر الحفل، الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والسيد محمود الشريف وكيل المجلس، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة للأمة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، سبقها كلمتان للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من الشخصيات التي أثرت الحياة الدينية بمؤلفاتها، ومنحهم وسام الجمهورية من الطبقة الثانية.​