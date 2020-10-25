مصطفى بكري: نثق في قدرة الناخب على الاختيار الصحيح بعيدًا عن المال السياسي
(مصراوي):
عقد النائب مصطفى بكري، المرشح على القائمة الوطنية من أجل مصر، في انتخابات مجلس النواب 2020، اجتماعًا مع فريق العمل المتابع لسير المعركة الانتخابية في الجيزة.
واطلع بكري على تقرير عن سير المعركة الانتخابية في الأحياء، وموقف القائمة الوطنية، مشيدًا بالإقبال الجماهيري الذي يتزايد في العديد من المناطق.
وأكد بكري ثقته في وعي الناخب المصري، وقدرته على الاختيار الصحيح، بعيدًا عن محاولات بعض المرشحين في استخدام المال السياسي.
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