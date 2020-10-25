بمناسبة الذكرى الـ47 لنصر أكتوبر.. وزير الري يشارك في احتفالية النقابة العامة للمهندسين

كتب- أحمد مسعد:

شارك الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، في الاحتفالية التي نظمتها النقابة العامة للمهندسين، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، بمركز المنارة للمؤتمرات.

وتأتي تلبية الدكتور عبد العاطي للدعوة للمشاركة في الاحتفالية، إيمانًا بالدور العظيم الذي تقوم به القوات المسلحة في كل المجالات؛ من حماية الوطن والمساهمة في إنجاز المشروعات القومية التي تمثل تحديات المرحلة الحالية من مستقبل وطننا العزيز مصر.

وقال وزير الري إن نصر أكتوبر يعتبر من أهم نقاط الفخر المضيئة في تاريخنا الحافل؛ لما تحقق فيه من نصر مؤزر فاق كل النظريات العسكرية واسترد للوطن كرامته وهيبته وأعاد لنا أرضنا الطاهرة.

وأكد عبد العاطي الدور العظيم الذي قدمه المهندس المصري خلال حرب أكتوبر المجيدة، وقدرته على تطويع كل الإمكانات المتاحة لتحقيق النصر، مؤكدًا أنه ما زالت تحديات جمّة تواجه مصر لتحقيق التنمية والبناء، وظهر ذلك جليًّا في تنفيذ المشروعات القومية في كل المجالات.

وأشار وزير الري إلى حجم التحديات المائية التي تواجهها الدولة المصرية والفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية، وهو ما دفع الدولة المصرية لوضع الاستراتيجية القومية للمياه ٢٠٣٧، والتي تستهدف أربعة محاور أساسية؛ هي (تنمية الموارد، ترشيد المياه، تحسين نوعية المياه، تهيئة البيئة المحيطة)؛ لمواجهة تلك التحديات؛ خصوصًا في ظل الزيادة السكانية الكبيرة.