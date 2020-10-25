القوى العاملة: تعيين 795 شابا بمحافظة الدقهلية

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية 795 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 5 من ذوي القدرات الخاصة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3660 شاباً.

وأوضح الوزير، أن المديرية، صرفت منح للعمالة غير المنتظمة بلغت 42 الف جنيه لعدد 17 عامل من المسجلين بالمديرية رعاية اجتماعية وصحية لهم.

وقال أحمد القللي مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر سبتمبر الماضي، إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 560 منشأة، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1051 منشأة وتم القيام بـ 48 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، بالإضافة إلى تلقى 55 شكوى من بوابة الشكاوى الحكومية تم تسوية شكوتين منها، وإحالة 8 شكوى منهم للقضاء، ومازالت 33 شكوى منها تحت البحث والدراسة خلال الشهر.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 171 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .