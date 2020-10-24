رئيس "الوفد" يترأس غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس النواب

ترأس المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، غرفة عمليات متابعة مرشحي حزب الوفد بانتخابات مجلس النواب 2020 على مستوى الجمهورية، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي.

وتتشكل اللجنة برئاسة النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، وعضوية كل من الكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، واللواء سفير نور، مساعد رئيس الحزب، والكاتب الصحفي طارق تهامي، عضو الهيئة العليا وعضو مجلس الشيوخ.

وأكد رئيس الوفد أنه يتابع عن كثب مرشحي الحزب في جميع المحافظات، ويحرص على التواصل المستمر معهم من خلال السكرتير العام، وأنه في حالة رصد أية عقبة أو مشكلة لمشرحي الوفد على مستوى الجمهورية يقوم الحزب بالتدخل على الفور لحلها، مؤكدًا أن غرفة العمليات مستمرة في عملها حتى إعلان نتائج الانتخابات النهائية.