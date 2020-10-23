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"بداية من الساعة 12 صباحًا".. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار حتى الأحد

11:41 م الجمعة 23 أكتوبر 2020
"بداية من الساعة 12 صباحًا".. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار حتى الأحد

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود على القاهرة الكبرى طقس معتدل، بداية من الساعة 12 من صباح السبت، مضيفة أن فرص سقوط الأمطار، خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، على أن يسود الوجه البحري طقسًا معتدلًا وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على البحيرة وكفرالشيخ والمنوفية والغربية.

وأشارت الهيئة في بيان لها الجمعة، إلى أن السواحل الشمالية الغربية تشهد طقسًا معتدلًا وأمطارًا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على الإسكندرية ومطروح والسلوم وبلطيم، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، طقس معتدل وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على الإسماعيلية ودمياط وبورسعيد والسويس، وشمال ووسط سيناء، طقس معتدل وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق.

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