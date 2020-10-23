قائد القوات البحرية: قادرون على مواجهة كافة التهديدات بمناطق عملنا الحالية أو المنتظرة

أكد قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد، أن القوات البحرية المصرية في مصاف بحريات العالم الحديثة، والتي تمتلك قوة بحرية متطورة تمكنها من ردع كل من تسول له نفسه تهديد مصالحنا القومية.

كما أكد أن القوات البحرية المصرية قادرة ومستعدة دائمًا لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها من القيادة العامة للقوات المسلحة، بكل كفاءة وحرفية واقتدار في ظل التهديدات والتحديات غير المسبوقة المحيطة بالدولة المصرية.

وقال الفريق أحمد خالد - في كلمة له بمناسبة العيد الثالث والخمسين للقوات البحرية "يوم إغراق الممدرة إيلات" - إن احتفال القوات البحرية بعيدها الثالث والخمسين يوم يخلد مجدها وتاريخها، وتفتخر وتعتز به قواتنا المسلحة.

وأضاف أن هذا اليوم يحفر فيه تاريخها بحروف النور على صحائف الذهب، نستحضر فيه عزة ماضينا ونستشرق فيه ضياء مستقبلنا، مشيرًا إلى أن معركة إغراق المدمرة إيلات لم تكن حدثًا خاصًا بالقوات البحرية فحسب، بل أتى كحدث فارق في مرحلة دقيقة من حياة أمتنا الشامخة.

وقال إن حالة الفخر والأمل التي تحققت يوم الحادى والعشرين من شهر أكتوبر عام 1967، أحيت فى قلوب الشعب المصري العظيم الأمل نحو كسر قيود الإحتلال وبدء تحرير الأرض ورد الاعتبار، واعتبرت بشهادة الخبراء أحد أعظم الانتصارات وأول معركة صواريخ بحرية في التاريخ البحري الحديث، غيرت المفاهيم الاستراتيجية والتكتيكات البحرية بشكل عميق.

وأضاف: "امتزجت إرادة أبطال القوات البحرية بصبر وعزيمة الشعب المصري العظيم الذي رفض الهزيمة ليجعل من هذا اليوم (الذي يتزامن مع أعياد مصر والقوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد)، يوم المجد والعزة والكرامة يوم الشرف ورد الاعتبار، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من بذل الجهد والعطاء ولازلنا على هذا الدرب في هذه المرحلة الدقيقة نعمل بكل جدية وعزم في ظل قيادة سياسية لها رؤية مستقبلية أكدت مرارًا أنه لن يتم أبداً فرض أمراً واقعاً ضد إرادة هذا الشعب العظيم".

وقال: "ونحن نستحضر عظمة الماضي ونفخر بما يتحقق لنا فى الحاضر نشعر ونرى القفزة الهائلة التي تتحقق الآن لأمتنا وإعادة بناء دعائم وركائز الدولة المصرية وتقوية أركانها والتي إمتدت رياحها للقوات المسلحة ومنها لقواتنا البحرية لتشمل جميع المناحى تسليحاً وتدريباً وبنية تحتية محدثة وعنصر بشرى محترف مع توفير دعم كامل لا محدود من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة نحو امتلاك قدرات قتالية حقيقة تؤهلنا للعمل فى المياه العميقة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة المصرية لمواجهة التحديات الحالية، وأن تكون القوات البحرية وبحق أحد أذرع الدولة القوية القادرة على الحفاظ على الأمن القومي المصري وعلى ثروات الأجيال القادمة لسنوات وعقود طويلة".

وركز قائد القوات البحرية على دور القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة بتطوير القوات البحرية، لتفى بمطالب الدولة المصرية لحماية حدودها البحرية ومقدراتها الإقتصادية بالبحر، ولتكون القوات البحرية قادرة على مجابهة كافة التهديدات التى تواجهها بمناطق عملها الحالية والمنتظرة في ظل تحديات فرض الأمن البحري بمناطق عملها بالبحرين المتوسط والأحمر، والتي يغلب عليها الآن صراع محتدم على مصادر الثروة والطاقة والموارد الطبيعية.

وأشار إلى أن تطوير القوات البحرية شمل تزويدها بأحدث ما وصلت إليه الترسانات العالمية من وحدات بحرية حديثة ومتطورة ذات قدرات قتالية عالية من تكنولوجيا التسليح والقدرات القتالية جعلها قادرة على العمل فى المياه العميقة.

وقال إنه تم البدء في تنفيذ برامج تصنيع فى ترسانات القوات البحرية لوحدات بحرية متعددة الطرازات والأحجام والمهام بأيدى وسواعد وعقول مصرية تمثلت في مشروعات ضخمة لبناء الفرقاطات طراز (جوويند)، والفرقاطة الشبحية طراز (ميكو 200)، ولنشات المرور الساحلي وبناء الريبات القتالية المدرعة طراز (رافال 1200) ذات القدرات القتالية العالية في ظل ثورة التطوير الشاملة غير المسبوقة التي تشهدها مصرنا الغالية، وطبقا لتخطيط دقيق يراعى عوامل الجودة مع التنفيذ في زمن قياسي مع اكتساب الخبرات للكوادر الفنية في مجال التصنيع للوحدات البحرية ذات التكنولوجيا الحديثة المتقدمة.

كما أشار إلى أنه ارتباطا بهذا ومنذ أيام قليلة شهدنا تدشين الغواصة (S44) طراز (209 - 1400) ألمانية الصنع والتي ستنضم قريباً للقوات البحرية في إطار دعم قدرات القوات البحرية والمحافظة على الأمن القومي المصري، كما تم الإنتهاء من تشييد عدد من القواعد البحرية الحديثة بمواقع مختارة وفق أحدث المتطلبات للقواعد البحرية المتطورة، وذلك لتوفير مناطق ارتكاز لوحدات قواتنا البحرية بكافة طرازاتها ومطالبها اللوجيستية، لكى نستطيع أن نعمل على كافة الإتجاهات الإستراتيجية في وقت واحد.

وقال إنه بقدرات قتالية عالية مكننا ذلك من أن يكون نطاق عمل القوات البحرية هو مناطق مصالح الدولة المصرية وأمنها القومي وبشكل خاص في المياه الإقتصادية العميقة بهدف المحافظة على الأمنً والسلام والإستقرار في المنطقة.

وأضاف أنه لم يقتصر التطوير على التسليح والبنية التحتية فقط، بل امتد ليشمل تطوير المكون البشري، والذي نحرص دوما على انتقائه وتدريبه وصقل مهاراته على أسس علمية حديثة بالتعاون مع الخبرات العلمية المحلية والدولية.

وأكد قائد القوات البحرية على أن كل ذلك أدى إلى سعى العديد من بحريات الدول الشقيقة والصديقة التي تمتلك بحريات متقدمة القيام بالعديد من التدريبات المشتركة.

ووجه الفريق أحمد خالد رسالة طمأنينة بمناسبة هذا اليوم، قائلا: "مازال جهد رجال القوات البحرية وعطاؤهم الدؤوب قادرا بسواعد وعقول أبنائها الأبطال على تأمين مقدرات الدولة الإقتصادية بالبحر بمساحات تصل لآلاف الأميال البحرية من السلوم غرباً إلى رفح شرقا، وحتى مضيق باب المندب جنوباً، وكذا تأمين الموانىء والجزر المنعزلة والأهداف البحرية الحيوية، والخطوط الملاحية التجارية وفرض قوانين الدولة في البحر، واحترام السيادة المصرية في المياه الإقليمية على مدار الساعة، بالإضافةَ إلى تأمين المجري الملاحي لقناة السويس في الإتجاهين الشمالي والجنوبى ودعم إستقرار الأمن البحرى وحرية الملاحة البحرية.

وأشار، في هذا الصدد، إلى الدور الفعال لرجال القوات البحرية في القضاء على الهجرة غير الشرعية، والتى حظيت بإشادات دولية من الأمم المتحدة وكذا مكافحة أعمال التهريب بكافة أشكالها وتوجيه ضربات قاصمة لتجار الموت.

كما أشار إلى دور القوات البحرية في قتالها الشرس ضد قوى الإرهاب والظلام في العملية الشاملة على أرض سيناء الحبيبة بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والجيوش الميدانية.

واختتم قائد القوات البحرية كلمته بالتاكيد على ان امتلاك القدرة البحرية يعطى لأمتنا المصرية صوتاً مسموعاً وعلماً خفاقاً يجوب العالم تحمل للجميع رسالة هذه الأرض الطيبة رسالة سلام واستقرار وبناء وأمن تحميها قوة بحرية لا تتهاون في حق مصر، شعارها النصر بشرف أو الإستشهاد ببطولة.

كما وجه رسالة تحية فخر وإعزاز وعرفان إلى رواد القوات البحرية الأوائل وقادتها المخلصين لما بذلوه من جهد وعمل مخلص دؤوب طوال رحلة عطائهم بالقوات البحرية للحفاظ على مكتسبات ومقدرات وطننا العزيز مصر، وحيا أسر وأرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم الغالية فى سبيل إعلاء كلمة الحق و رفعة مصرنا الغالية.

وطالب قائد القوات البحرية، رجال القوات البحرية من قادة وضباط وضباط صف وصناع وجنود بالحفاظ على الكفاءة القتالية والفنية العالية حتى تظل قواتنا البحرية قوية مجيدة فى مصاف بحريات العالم المتقدم.

كما توجه بالشكر العميق للقيادة السياسة الحكيمة التي أولت اهتماما خاصة لبناء قوة بحرية قادرة رادعة في قلب منطقة تنوء بعواصف إقتلعت شعوبا من جذورها في ظل ظروف اقتصادية دقيقة وبرنامج إصلاح إقتصادى حازم، وكذلك التقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المتواصل والمتابعة لكافة أنشطة القوات البحرية وعلى اجراءاتها فى إنجاح جميع خطط القوات البحرية تسليحاً وتدريباً وتنظيما.

واختتم قائد القوات البحرية كلمتة قائلا:" نعاهد الله والوطن على أن نبذل كل جهد ممكن وأن نكون دائماً مستعدين لتنفيذ كافة المهام التى تسند إلينا من القيادة العامة للقوات المسلحة، مدعومين بثقتنا بالله تعالى وفى أنفسنا وفي رجالنا وعزيمتهم وإصرارهم وصدقهم".​