بـ1046 لجنة.. الجيزة تستعد لاستقبال 5 ملايين ناخب في انتخابات النواب

(مصراوي):

أنهت محافظة الجيزة استعداداتها لانتخابات مجلس النواب المقرر عقدها، غدًا السبت وبعد غد الأحد، إذ تم تجهيز 537 مركزًا انتخابيًا بالمدارس ومراكز الشباب لاستقبال 5 ملايين و689 ألفًا و401 ناخب موزعين على 1046 لجنة فرعية.

وأكد محافظ الجيزة أحمد راشد، في تصريحات اليوم الجمعة، تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين.

وقال المحافظ إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس "كورونا" أثناء العملية الانتخابية، حيث تم توفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس التي تم وضعها بما يراعي التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن وقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية.

وأضاف أنه تمت مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس المختارة لتكون مراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين وتوافر طفايات الحريق وكشاف طوارئ، كما تتوافر أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن ومظلات وتمت مراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتم توفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي وتدبير كرسي متحرك بكل مقر بالتنسيق مع الإدارات الصحية.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الشئون الصحية رفعت درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ، حيث سيتم نشر 167 سيارة إسعاف مجهزة للتحرك في أي وقت حسب الحاجة إليها.

وأوضح أنه تم تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل ومراجعة كفاءة الإنارة بالطرق والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية وتجهيز مولدات كهرباء بديلة حال انقطاع التيار باللجنة وتدبير عدد كافٍ من الكشافات الكهربائية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية.

كما وجّه محافظ الجيزة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بالوقوف على مسافة واحدة تأكيداً للحيادية والشفافية، مع التأكيد على تشجيع المشاركة في الانتخابات بفاعلية من خلال توفير وسائل المواصلات لنقل الناخبين لمقرات اللجان والإشراف على نقل المواطنين للجان مجانًا.

وناشد راشد المواطنين ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتباره واجب وطني يجب على الجميع المشاركة فيه، موجهاً جموع المواطنين بضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن أصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي والمشاركة السياسية للنهوض بوطننا الغالي واختيار من يمثلونهم في مجلس النواب.​