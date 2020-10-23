مركز التنمية المحلية ينظم 3 دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمحليات



كتب- محمد نصار:



ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل 3 دورات تدريبية في أساسيات التحول الرقمي وتنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم في مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات وتنمية مهارات مديري المراكز التكنولوجية في مجال التخطيط وتحديد الأهداف وإعطاء وتلقي ردود الفعل ويستفيد من هذه الدورات 85 متدربا.



وأكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في بيان الجمعة، على أهمية تدريب العاملين في المحليات لتحقيق أهداف الوزارة لدعم التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين بالجودة المنشودة، وتحقيق التنافسية.



وأشار إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على الاستثمار في العنصر البشري لديها من خلال حصول العاملين بالمحليات على التدريب بمركز التنمية المحلية بسقارة والذي يعتمد في خطته التدريبية للعام الحالي على تنفيذ برامج لرفع كفاءة القيادات المحلية في المحافظات وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية وفق الأولويات والمسارات الوظيفية.



وأوضح شعراوي، وجود تطوير في الدورات التدريبية التي تعقد بالمركز لتنمية المهارات الإدارية والسلوكية والعلمية، والاجتماعية للعاملين بالمحليات، لتمكينهم من التعامل والتواصل مع الجمهور بجميع الأساليب والوسائل الحديثة وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.



ولفت إلى أن الدورات التدريبية بالمركز لا تتضمن الإدارة المحلية فقط ولكن تشمل كافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات مثل "برنامج نظم المعلومات الجغرافية والشؤون القانونية وكيفية التعامل مع الجمهور ومعايير الجودة الشاملة وكيفية محاربة الفساد.



وأكد وزير التنمية المحلية على أنه يتم رفع المستوى العلمي للمتدرب وتنمية مهاراته الإدارية وتواصله مع الآخرين من أجل خلق جيل جديد قادر على القيادة ومواجهة الأزمات.