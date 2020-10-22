وزيرة البيئة: نركز على التعافي الأخضر لمواجهة فيروس كورونا

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة تركز حاليا على مصطلح التعافي الأخضر كأحد وسائل مواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت الوزيرة في كلمة لها بندوة الإعلام البيئي في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن أزمة فيروس كورونا أثبتت أن الطبيعة ليست في حاجة للبشر ولكن البشر هم الذين في حاجة للطبيعة.

وتابعت: "كل التحية والتقدير لمتعهدي جمع القمامة ونحن في بيوتنا كانوا هم من يتصدون لجمع القمامة وكان لهم دور في مواجهة تفشي كورونا، كما عملنا برامج توعوية في التليفزيون ضد تفشي الفيروس".

وأشارت إلى أن هناك تكلفة للتدهور البيئي بنسبة 1.4 وبالتالي "فلابد من عمل دراسة لتكلفة الأثر البيئي لمنع الانبعاثات التي تخرج من المصانع التي بدورها تؤثر على الاقتصاد والعملية الانتاجية" بحسب تعبيرها.

وعقد المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم الخميس، جلسة نقاشية مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بحضور عدد من أعضاء المجلس والإعلاميين ورؤساء التحرير.

وتناقش الجلسة دور الإعلام البيئي وأهميته المجتمعية، وتنقسم محاور الجلسة إلى التعريف بالإعلام البيئي وأهميته واهدافه، بجانب تأهيل الإعلاميين على العمل في مجال الإعلام البيئي، كما تتطرق إلى محددات ومعايير الإعلام البيئي والعقبات التي تواجهه ومتطلباته

وتهدف الجلسة النقاشية إلى التوصل لتوصيات محددة تكون نواة لأسلوب وشكل جديد في التعامل المستقبلي مع قضايا البيئة في الإعلام، وتكون انطلاقة لشكل إعلامي جديد يهتم بقضايا البيئة ويبدأ في تقديم حلول ويشارك كونه شريكا في المسئولية.