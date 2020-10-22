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الأزهر: الاعتداء بالطعن والشروع في قتل مسلمتين بباريس إرهاب بغيض

03:00 ص الخميس 22 أكتوبر 2020
الأزهر: الاعتداء بالطعن والشروع في قتل مسلمتين بباريس إرهاب بغيض

الأزهر الشريف

كتب- محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف بشدة الحادث الإرهابي البغيض الذي قام به متطرفون، الأربعاء، بالاعتداء بالطعن والشروع في قتل سيدتين مسلمتين بالعاصمة الفرنسية باريس، معلنا تضامنه الكامل مع السيدتين وأسرتيهما، داعيًا المولى عز وجل أن يمن عليهما بالشفاء العاجل.

وأكد الأزهر في بيان له، موقفه الثابت والرافض لهذه الاعتداءات الوحشية، ولكل عمليات القتل أيا كانت ديانة الجاني أو الضحية، مطالبا الجميع بتبني نفس مواقف الرفض والاستنكار لكل العمليات الإرهابية دون النظر إلى ديانة الجاني أو الضحية، مشددا على أن الازدواجية في التعامل مع الحوادث الإرهابية طبقا لديانة الجاني هو أمر مخز ومعيب، ويخلق جوا من الاحتقان بين أتباع الديانات، ويزيد من تداعيات الإرهاب والإرهاب المضاد بين أصحاب العقائد المختلفة.

الأزهر الشريف الإرهاب باريس طعن جريمة قتل

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