حدث ليلاً| زيادة إصابات كورونا و"الوزراء" يعلن 18 محافظة تتأثر بالتقلبات الجوية

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء العديد من الأحداث المهمة على لاصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98413 حالة حتى اليوم.

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متحدث الوزراء: 18 محافظة تتأثر بموجة التقلبات الجوية

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن التحذيرات بتقلبات جوية تصنع حالة من القلق والاستعداد وكل المؤشرات أن الموجة لن تصل حدتها إلى ما حدث في مارس الماضي.

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محاسبين ومندوبي مبيعات.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل بالسعودية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في توفير 59 فرصة عمل على مهن مختلفة بإحدى شركات الإعاشة.

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الحجز بعد 10 أيام.. الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في طرح كراسات شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات يوم 1 نوفمبر المقبل لمتحدى الإعاقة و8 نوفمبر لكل المواطنين.

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حقق 160 مليون مشاهدة.. 10 معلومات عن الفيلم الدعائي "رحلة سائح في مصر"

بدأت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع الجهات المختلفة في عرض الفيلم الدعائي "رحلة سائح في مصر" على شاشات العرض الموجودة بكل من محطة مصر وبعض محطات السكك الحديدية بعدد من المحافظات المصرية.

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السعودية: نستعد لاستقبال معتمرين من الخارج

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودي لشؤون العمرة عبد الرحمن شمس، أن الوزارة تستعد لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة، بعد نجاح دخول المعتمرين من داخل المملكة، مشيرا إلى أن عدد المعتمرين حتى الآن وصل إلى 45 ألفا فضلا عن 120 ألف مصلٍ منذ انطلاق المرحلة الثانية للعمرة.

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روسيا تنفي الاتهامات الأمريكية لأجهزتها الأمنية بتنفيذ هجمات إلكترونية

نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، نفيًا قاطعًا الاتهامات الأمريكية الموجهة للأجهزة الأمنية الروسية بتنفيذ هجمات إلكترونية، مشيرة إلى أن واشنطن لم تقدم أي دليل يدعم تلك الاتهامات.

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"الأسوأ منذ 25 عامًا".. أسراب الجراد تلتهم أراضي إثيوبيا

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إن غزو الجراد لإثيوبيا هذا العام هو الأسوأ منذ 25 عاما، حيث أتى على 200 ألف هكتار من الأرض المزروعة منذ يناير الماضي وهدد الموارد الغذائية.

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اليونان تسجل رقما قياسيا لإصابات كورونا معظمها بين الشباب

أعلنت السلطات الصحية في اليونان تسجيل رقم قياسي جديد لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد الثلاثاء متجاوزة لأول مرة حاجز 600 حالة أغلبها بين الشبان.

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سانا: العدو الإسرائيلي يعتدي على مدرسة بريف القنيطرة

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الثلاثاء، إن "العدو الإسرائيلي اعتدي بصاروخ على مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي".

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