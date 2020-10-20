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بحضور العناني وساويرس.. افتتاح أول مطعم مفتوح تحت سفح الأهرامات بعد قليل

06:12 م الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
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مصراوي
انطلقت مساء الثلاثاء، الاستعدادات لافتتاح أول مطعم مفتوح تحت سفح الأهرامات، pyramids 9 loung، وكذلك تجربة أول أتوبيس كهربائي يعمل بمنطقة الأهرامات ضمن برنامج تطوير هضبة الأهرامات التي تعمل عليه شركة أوراسكوم بيراميدز.

وتضع شركة أوراسكوم بيراميدز اللمسات الأخيرة، قبيل بدء المؤتمر الصحفي العالمي الذي سيعلن خلاله شارة البدء لعمل المطعم الفريد من نوعه، والذي تأخر افتتاحه عدة أشهر بسبب جائحة كورونا.

ويعقد المؤتمر بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم بيراميدز، والدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والمهندس أشرف حليم المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم بيراميدز.

وتحيي الحفل فرقة "أنامل شرقية" بقيادة الدكتورة منال محيي الدين.

الأهرامات افتتاح مطعم نجيب ساويرس خالد العناني أوراسكوم بيراميدز pyramids 9 loung

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