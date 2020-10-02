منع الاعتكاف وغسل المسجد 10 مرات يوميًا.. 24 إجراءً لاستقبال المعتمرين بالأراضي المقدسة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت المملكة العربية السعودية جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين، حيث وضعت خطة متكاملة لموسم العمرة الاستثنائي، تعمل على تحقيق عدد من المحاور، مع الحرص على تسخير إمكاناتها لخدمة قاصدي المسجد الحرام.

أكدت المملكة أن الخطة لاستقبال المعتمرين مكونة من عدة محاور أهمها: (المحور الإداري، والمحور الوقائي، ومحور التطهير، والتوعية، والتفويج)..

ويرصد "مصراوي" 24 إجراءً حسبما أعلنت المملكة على النحو التالي:

ـ قياس درجات الحرارة بالكاميرات الحرارية الموجودة على جميع مداخل المسجد الحرام.

ـ استمرار منع الاعتكاف والافتراش داخل المسجد الحرام.

ـ منع دخول المأكولات والمشروبات داخل المسجد الحرام

ـ إعادة فتح المشربيات وفق الإجراءات الصحية مع استمرار العبوات.

ـ ترتيب الصفوف بشكل متباعد لمنع التقارب بما يقلل فرص العدوى.

ـ إعادة تنظيم الحشود لتوزيع الكثافة في أنحاء المسجد الحرام.

ـ رفع مستوى التعقيم داخل المسجد الحرام وساحاته بالتنسيق مع وزارة الصحة.

ـ استمرار منع العمل بالشاشات التي تعمل باللمس.

ـ تخصيص رقم (1966) للبلاغات، ومتابعة ارتداء الكمامات الواقية والقفازات.

ـ فحص جميع دافعي العربات من فيروس كورونا مع لبس الكمامات والقفازات وقياس درجة الحرارة.

ـ دخول المعتمرين إلى المسجد الحرام؛ من باب أجياد، وباب الملك فهد، ثم توجيهُهم إلى نقاط التجمع بالداخل.

ـ توزيع الأفواج في مناطق التجمع داخل توسعة الملك فهد، على أن تستوعب كل منطقة (100) معتمر.

ـ تجنيد 1000 موظف لمتابعة نسك العمرة بالمسجد الحرام.

ـ العمل داخل المسجد الحرام سيكون بنظام الورديات وتخدم 2000 معتمر.

ـ عدد مشرفي التفويج في كل وردية 125 مشرفًا، تابعين لوزارة الحج والعمرة.

ـ فتح برامج الزيارات لمعرض الحرمين ومجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة ومكتبة المسجد الحرام، تدريجيًا من تاريخ 1 / 3 / 1442هـ.

ـ غسل المسجد الحرام 10 مرات يوميًا قبل وبعد أفواج العمرة.

ـ غسل دورات المياه 6 مرات يوميًا.

ـ تعقيم سجاد المسجد الحرام وتعقيم مكانه قبل إعادته على مدار الساعة.

ـ تعقيم أحواض نوافير ماء زمزم، وتعقيم جميع العربات.

ـ تغيير قواعد الحافظات والكاسات المستعملة أولاً بأول مع استمرار التعقيم.

ـ تركيب أجهزة تعقيم للسلالم الكهربائية، وأجهزة تعقيم الأيدي بمداخل المسجد الحرام.

ـ تعقيم أنظمة التكييف بالأشعة فوق البنفسجية.

ـ تنظيف فلاتر الهواء 9 مرات يوميًا على 3 مراحل.

ـ تعطير وتطييب المسجد الحرام وأروقته على مدار الساعة.

وتستأنف المملكة العربية السعودية، عودة العمرة والزيارة تدريجيا حتى انتهاء جائحة كورونا، على مراحل، على أن تشمل المرحلة الأولى، السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 4 أكتوبر الجاري، بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

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