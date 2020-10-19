الصحة تلزم التأمين بعلاج العاملين بالوزارة في أي جهة يختارونها.. والأطباء: نتمنى تفعيله

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي، بتقديم الخدمات الطبية لجميع العاملين بالوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وكذلك مديريات الشئون الصحية بالمحافظات.

وبحسب القرار الذي حمل رقم 682 لسنة 2020، فإن اختيار مكان العلاج بالنسبة للمنتفعين الموجودين بالخدمة، يكون طبقا لرغبات المنتفعين في تلقي الخدمة بأي من المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي أو مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة أو الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أو المستشفيات التابعة، لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات أو مستشفيات المؤسسة العلاجية أو الإدارة المركزية للمعامل أو العامل المشتركة بالمحافظات.

وبالنسبة للمنتفعين المحالين إلى المعاش، تكون الإحالة بموجب خطاب تحويل من البينة أو الفروع والوحدات التابعة لها، دون تحمل المنتفعين بأية مبالغ مالية، وتتم الإحالة إلى أي من الجهات المذكورة بموجب خطاب معتمد ومختوم من جهة العمل.

وأشادت نقابة الأطباء بقرار الوزيرة، إذ قال الدكتور إيهاب الطاهر عضو المجلس إنه "قرار جيد نتمنى تفعيله".

وأضاف: "في الحقيقة كان هذا طلب متكرر لنقابة الأطباء، وقد صدرت بالفعل بعض القرارات من وزراء الصحة السابقين بهذا الخصوص ولكن للأسف لم يتم تنفيذها على أرض الواقع نظرا لمعوقات إدارية عديدة".

وتابع الطاهر: "نتمنى تنفيذ هذا القرار فعليا إذ أنه سيساهم فى التخفيف بعض الشىء عن مقدمى الخدمة الطبية الذين يعانون من المرض".