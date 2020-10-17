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الرئيس السابق لقطاع المعاهد الأزهرية أمينًا لهيئة كبار العلماء

06:30 م السبت 17 أكتوبر 2020
الرئيس السابق لقطاع المعاهد الأزهرية أمينًا لهيئة كبار العلماء

الدكتور أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

كلف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية السابق، بتيسير مهام منصب الأمين العام لهيئة كبار العلماء، خلفا للدكتور محمد الضويني الذي عُين وكيلًا للأزهر.

كان الرئيس عبد\الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا بتعيين الدكتور محمد ‏الضويني، وكيلاً للأزهر الشريف، بدرجة وزير، وذلك بناء على اختيار الإمام الأكبر الدكتور أحمد ‏الطيب، شيخ الأزهر الشريف.‏

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بتعيين الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر السابق، ‏رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية حتى بلوغه سن المعاش.‏

أحمد الطيب الأزهر الشريف هيئة كبار العلماء المعاهد الأزهرية

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