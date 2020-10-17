غدا.. محافظ القاهرة يتفقد مدرستين لمتابعة سير العملية التعليمية
كتب- محمد نصار:
يتفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، غدا الأحد، عددا من مدارس القاهرة لمتابعة سير العملية التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد (2020/2021).
وتشمل جولة المحافظ تفقد مدرستي النيل الرسمية لغات رياض أطفال ابتدائي وإعدادي، والتحرير الابتدائية ( 28 و29 شارع الخضراء بولاق أبوالعلا وكالة البلح على كورنيش النيل).
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