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غدا.. محافظ القاهرة يتفقد مدرستين لمتابعة سير العملية التعليمية

02:27 م السبت 17 أكتوبر 2020
غدا.. محافظ القاهرة يتفقد مدرستين لمتابعة سير العملية التعليمية

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

يتفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، غدا الأحد، عددا من مدارس القاهرة لمتابعة سير العملية التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد (2020/2021).

وتشمل جولة المحافظ تفقد مدرستي النيل الرسمية لغات رياض أطفال ابتدائي وإعدادي، والتحرير الابتدائية ( 28 و29 شارع الخضراء بولاق أبوالعلا وكالة البلح على كورنيش النيل).

خالد عبد العال المدارس محافظ القاهرة

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