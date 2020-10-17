نائبة المنطقة الجنوبية: تسليم المساكن البديلة لأهالي الزرايب مارس المقبل

كتب- محمد نصار:

تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، منطقة الزهور "الزرايب" للتأكد من تجهيز وصيانة مجرى السيل بالمنطقة، فضلا عن متابعة أعمال التطهير الجارية بمجرى السيل والذي ينتهي بتصريف مياه الأمطار والسيول بالبحيرة.

كما تفقدت المباني التي تم إقامتها كمساكن بديلة لسكان منطقة "الزرايب" بديلا عن البيوت والعشش الموجودة داخل مجرى السيل وهي عبارة عن 42 عمارة بعدد 1080 وحدة سكنية ومن المقرر تسليمها نهاية شهر مارس المقبل، حيث بلغت نسبة التنفيذ بها ما يقارب 36%.

واستمعت إلى شرح من المهندس المسئول عن الشركة التي تتولى التنفيذ بشأن مسار الكوبري المقرر إنشائه للربط بين المساكن الجديدة وسوق التونسي للتسهيل على سكان المنطقة بطول 2 كم.

وتفقدت نائب المحافظ أيضا حي التبين لمتابعة تنفيذ ما أصدرته من تعليمات بشأن تطهير مخرات السيل ورفع مستوى منظومة النظافة ورفع كفاءة الشوارع بجميع المناطق بحي التبين، حيث تفقدت مخر السيل بالتبين أمام شركة الكوك وتابعت حالة التطهير به من جميع الجهات ووجهت رئيس الحي بضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات ومتابعة حالة الانضباط بالشارع.

كما تفقدت مخر سيل كفرالعلو التابع لحي حلوان، وأكدت على ضرورة متابعة حالة النظافة والتطهير به.

رافقها خلال الجولة هالة سيد، رئيس حي التبين، والدكتور أحمد القزاز، رئيس حي حلوان، وإسلام عادل، مدير الاتصال السياسي بالمنطقة، وجمال حسين، مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة، ومديري الإدارات المعنية والتنفيذية بحي التبين وحلوان والمنطقة الجنوبية.