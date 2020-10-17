اليوم.. مصر للطيران تسيّر 54 رحلة دولية تقل 5500 راكب

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم السبت، رحلاتها إلى 54 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 5500 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (أمستردام، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، جنيفا، لندن، مدريد، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، الخرطوم، الشارقة، الخرطوم، بغداد، تونس، البحرين، نيويورك، أديس أبابا، فرانكفورت، موسكو، نيروبي، أبوجا، لاجوس، أكرا)، و3 رحلات إلي كل من (دبي، جدة)، ورحلتين إلي كل من (إسطنبول، أبوظبي، الدمام، الرياض، المدينة المنورة)، و8 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى كل من (شرم الشيخ، الغردقة)، ورحلة جوية إلى (الأقصر، أسوان)، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5500 راكب.