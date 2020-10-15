الأوقاف: وقف مسئولي الدفع الإلكتروني بإدارة الدلنجات بسبب المخالفات
كتب - محمود مصطفى:
قررت وزارة الأوقاف، وقف " ع.ع" و "م .ع" مسئولُي الدفع الإلكتروني بإدارة أوقاف الدلنجات ثان بمديرية البحيرة عن العمل، لما نسب إليهما من مخالفات، وذلك لحين انتهاء التحقيقات بديوان عام الوزارة.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أن الإيقاف جاء بناء على المذكرة الواردة من مديرية البحيرة، والمرفوعة من رئيس قطاع المديريات الإقليمية.
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