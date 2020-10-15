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الأوقاف: وقف مسئولي الدفع الإلكتروني بإدارة الدلنجات بسبب المخالفات

05:50 م الخميس 15 أكتوبر 2020
الأوقاف: وقف مسئولي الدفع الإلكتروني بإدارة الدلنجات بسبب المخالفات

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، وقف " ع.ع" و "م .ع" مسئولُي الدفع الإلكتروني بإدارة أوقاف الدلنجات ثان بمديرية البحيرة عن العمل، لما نسب إليهما من مخالفات، وذلك لحين انتهاء التحقيقات بديوان عام الوزارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أن الإيقاف جاء بناء على المذكرة الواردة من مديرية البحيرة، والمرفوعة من رئيس قطاع المديريات الإقليمية.

وزارة الأوقاف إدارة أوقاف الدلنجات

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