حدث ليلا| تصريحات رئاسية جديدة بشأن سد النهضة.. وانخفاض وفيات كورونا بمصر

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث على النحو التالي:

السيسي يؤكد ضرورة بلورة اتفاق شامل وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا".

للتفاصيل.. اضغط هنا

انخفاض كبير بالوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 79 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97920 حالة حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بمناسبة الدراسة.. بيت الزكاة: مضاعفة الإعانة الشهرية لـ 93 ألف أسرة خلال أكتوبر

أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، مضاعفة قيمة الإعانة الشهرية الممنوحة لمستحقي الزكاة لـ 93 ألف أسرة خلال شهر أكتوبر فقط.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الحصة 45 دقيقة.. ننشر جدول اللغة العربية بالقنوات التعليمية للمرحلة الابتدائية

أعدت قنوات مصر التعليمية جدول مادة اللغة العربية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والذي من المقرر أن يبدأ بثه مع بداية العام الدراسي الجديد الأحد المقبل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تقليل الاغتراب خلال أيام.. تنسيق الأزهر: إعلان نتيجة التحويلات للطلاب المستجدين غدا

قال الدكتور محمد فرج مستشار رئيس جامعة الأزهر لشؤون التنسيق، إنه تم غلق موقع بوابة الحكومة المصرية أمام الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية، بعد فتحه للتحويلات والطلاب المتخلفين، لمدة يومين.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الآثار تناقش اللمسات الأخيرة لنقل المومياوات الملكية

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعا، مع ممثلي وزارات الدفاع، والداخلية، والجهات الأمنية، والمجلس الأعلى للآثار، ومسئولي الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، وذلك لمتابعة الإجراءات اللازمة لعملية النقل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بعد توقف أكثر من عام.. الجيزة: بدء تشغيل خزان مياه صفط اللبن العلوي

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بدء تشغيل الخزان العلوي لمياه الشرب بمنطقة صفط اللبن بعد توقف دام لأكثر من عام.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزيرة الثقافة تشهد تخريج دفعة 2020 من معهد السينما "صور"

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الاحتفالية التي نظمتها أكاديمية الفنون بمناسبة تخريج دفعة المعهد العالي للسينما 2019-2020، وتحمل اسم المخرج الكبير "محمد عبدالعزيز" في تقليد جديد ينفذ لأول مرة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تكثيفًا للجهود التوعوية.. "البحوث الإسلامية" يوجِّه قافلة دعوية إلى مدن وقرى الوادي الجديد

قال مجمع البحوث الإسلامية، في بيان له، إنه أطلق، اليوم الأربعاء، قافلة دعوية إلى محافظة الوادي الجديد، تستمر فعالياتها على مدار أسبوع، وتضم نحو 21 واعظًا وواعظة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بضرورة الاهتمام بالمناطق النائية والحدودية وتكثيف الجهود التوعوية بها، لما تمثله هذه الأماكن من أهمية كبرى في أمن واستقرار مصر.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الأعلى للإعلام" يوافق على إنهاء إجراءات استفادة قنوات النيل المتخصصة من 93 فيلما

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جلسته اليوم، على طلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الخاص بإنهاء إجراءات استفادة قنوات النيل المتخصصة من عدد (93) فيلما سينمائيا بعد سداد الرسوم المقررة.

للتفاصيل.. اضغط هنا