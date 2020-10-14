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‎17 أكتوبر.. اجتماع لمجلس نقابة المحامين لتشكيل هيئة المكتب

12:29 ص الأربعاء 14 أكتوبر 2020
‎17 أكتوبر.. اجتماع لمجلس نقابة المحامين لتشكيل هيئة المكتب

نقيب المحامين رجائي عطية

مصراوي

وجه نقيب المحامين رجائي عطية، الدعوة لأعضاء مجلس النقابة العامة، لحضور اجتماع المجلس المقرر عقده يوم السبت الموافق 17/10/2020، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بمقر النقابة العامة.

ويأتي ذلك للنظر في جدول الأعمال المعروض كالآتي:

أولا: تشكيل هيئة مكتب المجلس في ضوء حكم محكمة القضاء الإداري.

ثانيا: ما يستجد من أعمال.‎

رجائي عطية نقابة المحامين نقيب المحامين

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