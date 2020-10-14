‎17 أكتوبر.. اجتماع لمجلس نقابة المحامين لتشكيل هيئة المكتب

مصراوي

وجه نقيب المحامين رجائي عطية، الدعوة لأعضاء مجلس النقابة العامة، لحضور اجتماع المجلس المقرر عقده يوم السبت الموافق 17/10/2020، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بمقر النقابة العامة.

ويأتي ذلك للنظر في جدول الأعمال المعروض كالآتي:

أولا: تشكيل هيئة مكتب المجلس في ضوء حكم محكمة القضاء الإداري.

ثانيا: ما يستجد من أعمال.‎