القومي للمرأة يهنئ "هالة زايد" لانتخابها رئيسا للدورة 67 للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية
كتبت- نور العمروسي:
تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهانى الى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لانتخابها رئيسة للدورة 67 للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن فخرها بانتخاب الدكتورة هالة زايد لرئاسة هذه الدورة ، مثمنة الجهود الحثيثة التي قامت بها وزارة الصحة بقيادتها في النهوض بالمنظومة الصحية في مصر وخلال أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 ، فضلاً عن تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية بجميع المحافظات بنجاح غير مسبوق، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح.
يذكر أن أعضاء الدورة 67 للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط انتخبوا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان رئيسة لهذه الدورة خلال فعالياتها التي عقدت إلكترونياً لأول مرة على الإطلاق خلال يومي 11-12 أكتوبر 2020.
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