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مصادر بالأزهر: اختيار نائبي رئيس الجامعة للطلاب والبنات للتعيين بـ"الشيوخ"

08:42 م الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
مصادر بالأزهر: اختيار نائبي رئيس الجامعة للطلاب والبنات للتعيين بـ"الشيوخ"

جامعة الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

كشفت مصادر مطلعة بالأزهر الشريف، عن اختيار ثلاث أساتذة من الأزهر للتعيين بمجلس الشيوخ.

وأضافت المصادر، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أنه تم اختيار الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبدالغني للتعيين بمجلس الشيوخ.

ونوهت المصادر إلى أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رشح الدكتور مصطفى عبدالغني نائب رئيس جامعة الأزهر للبنات، وأستاذة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات للتعيين بمجلس الشيوخ، وتم الاستقرار عليهما، وتعيينها بالمجلس.

ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات مجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل ١٨ أكتوبر الجاري، بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المجلس للانعقاد.

جامعة الأزهر الأزهر الشريف مجلس الشيوخ

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