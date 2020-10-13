حدث ليلًا| رسائل وزير التعليم قبل أيام من الدراسة.. وأول تحرك من "TEN" بعد شكوى الأهلي

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

- قدّم روحه في سبيل الواجب.. تفاصيل وفاة طبيب مصري بـ"كورونا" في الكويت

أعلنت وزارة القوى العاملة تفاصيل وفاة الطبيب المصري، "أحمد عبدالحميد أحمد زايد"، الذي كان يعمل في مستشفى الجهراء، بعد إصابته بفيروس كورونا.

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- الصحة العالمية تصدم الجميع: لا نعلم موعد انتصارنا على كورونا

قال الدكتور أحمد المنظري، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن المنظمة لا تعلم حدًا الآن موعد الإعلان عن انتصار العالم على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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- "العربية": انفجار عنيف وسط العاصمة العراقية بغداد

وقع انفجار عنيف في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وسط العاصمة العراقية بغداد، حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية منهم "العربية والحدث" في نبأ عاجل منذ قليل.

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- هالة زايد لمدير الصحة العالمية: أشكرك على جهدك لإنقاذ الملايين

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الشكر لمدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على جهوده في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الفترة الماضية.

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- أول تحرك رسمي بشأن مشهد ذبح أطفال على طريقة داعش داخل كنيسة

أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة، الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأطفال يؤدون تمثيلية داخل إحدى الكنائس لتجسيد قصة شهداء ليبيا الذين تم إعدامهم على يد عناصر داعش الإرهابية عام 2015 الأمر الذي أثار استياء الجميع.

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- وزيرة الصحة: مبادرات الصحة العامة ركيزة أساسية لحماية الشعوب من الأمراض

ترأست الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، اجتماع الدورة الـ ٦٧ للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، بعد انتخابها بالإجماع من قبل اللجنة رئيسًا للدورة التي تعقد إلكترونيًا لأول مرة عبر الإنترنت على مدار يومين بمشاركة وزراء الصحة وممثلون رفيعو المستوى من 22 دولة لإقليم شرق المتوسط، لمناقشة بعض القضايا الصحية خاصة جائحة فيروس كورونا المستجد، بمقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمصر.

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- "منع ظهور مجدي عبدالغني".. رئيس قناة TEN يرد على شكوى الأهلي ضد "البريمو"

أصدر الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى للإعلام، ورئيس قناة "TEN" بيانًا عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ردًا على شكوى النادي الأهلي، ضد برنامج "البريمو" المذاع على القناة.

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- "باقي 6 أيام".. ماذا يحدث في أول جلسات "الشيوخ"؟

تنطلق أعمال مجلس الشيوخ، في الفصل التشريعي الأول، يوم الأحد المقبل، بلائحة مجلس النواب، حسب قانون مجلس الشيوخ، لحين صياغة اللائحة الخاصة به وإقرارها

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- بدراوي يعلن تأييده لقرارات أبوشقة بتأجيل انتخابات رئاسة "الوفد"

أكد فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، ضرورة التزام جميع الأعضاء بمواد اللائحة وعدم الخروج على النظام حفاظًا على تماسك الحزب، على ضوء البيان الصادر من المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، والذي جاء متفقا مع نصوص اللائحة الداخلية للحزب، ومسئوليته في إدارة شئون الحزب.

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- رئيس "الوطنية للصحافة" يهنئ سعيد عبده لانتخابه رئيسًا لاتحاد الناشرين

هنأ عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، سعيد عبده رئيس مجلس إدارة دار المعارف، بتجديد الثقة فيه رئيسًا لاتحاد الناشرين المصريين ورئيس لجنة حرية النشر.

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- "تمائم وجعارين".. تفاصيل الكشف الأثري في تونا الجبل بالمنيا

كشفت البعثة الأثرية المصرية بمنطقة آثار الغريفة بتونا الجبل بمحافظة المنيا، مجموعة من التمائم والجعارين مختلفة الأشكال والأحجام داخل تابوت جحوتي إم حتب، كبير كهنة الإله جحوتي من الأسرة 26، والذي عثرت علية البعثة الأسبوع الماضي داخل بئر للدفن.

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- حق انتفاع بـ330 ألف جنيه.. شروط وتفاصيل حجز 13 جبانة في القاهرة

أعلنت محافظة القاهرة عن فتح باب التقديم لعدد 13 مدفنا خلال الفترة من 18 /10 / 2020 وحتى 29 / 10/ 2020، وذلك بمساحة 30 مترا للمدفن بجبانة سيدي عبدالله بطريق الأوتوستراد، أمام المجزر الآلي بجوار مسجد ابن عطاء الله السكندري.

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- "الحرية المصري": برنامج تدريبي لتوعية الناخبين بأهمية المشاركة السياسية

قال الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم بحزب الحرية المصري، إن الحزب وضع خطته للدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب، في محاولة لدعم المرشحين سواء على نظام القائمة "من أجل مصر"، أو على نظام الفردي، مضيفًا أن الحزب أطلق برنامجًا تدريبيًا يستهدف توعية الناخبين بأهمية المشاركة السياسية والدعوة للتصويت في الانتخابات المقبلة.

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- 4 خسائر.. كيف تؤثر سرقة التيار الكهربائي في الخدمة المقدمة للمواطنين؟

تتعرض الدولة لخسائر مالية وفنية ضخمة، نتيجة سرقة التيار الكهربائي، ما يؤثر في النهاية على مستوى الخدمة التي يحصل عليها المواطن.

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- أول تجربة بعد الـ60 سنة.. الأوبرا تستقبل أول معارض الفنانة عبلة عامر

يفتتح الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا في السابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، معرض بعنوان "ليلة"، للدكتورة عبله عامر بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية

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- 3 أدوية.. ما بدائل "الأفيونات" التي أقرتها الصحة لعلاج الإدمان؟

وافقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على السماح باستخدام "بدائل الأفيونات" ضمن البرامج العلاجية لإدمان الأفيون، كأحد التدخلات العلاجية لمرض الإدمان، وكإحدى خطوات تطبيق برنامج خفض الضرر.

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- افتتاح المركز القبطي لتأهيل ذوي الإعاقة بغرب الإسكندرية (صور)

افتتح الأنبا الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، أمس الأحد، مكتبًا للمشورة والإرشاد الكنسي في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا تكلا بالعجمي.

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- الحجز ينتهي الخميس المقبل.. أسعار وشروط الحصول على قطعة أرض إسكان اجتماعي بـ11 مدينة

تنتهي وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، من طرح كراسات شروط أراضي الإسكان الاجتماعي ببنك التعمير والإسكان، وتلقي رغبات الحجز لـ3098 قطعة أرض إسكان اجتماعي في 11 مدينة يوم 15 أكتوبر المقبل.

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- وزيرة الصحة تدعو لتوفير لقاحات كورونا بالمجان للدول منخفضة الدخل

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أهمية تعزيز صحة المرأة والطفل من خلال استمرار برامج الرعاية الصحية والحصول على التطعيمات اللازمة للأطفال، وعدم تأثرها بجائحة فيروس كورونا المستجد.

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- في 21 محافظة.. الحكومة: إنشاء 157 موقعًا سكنيًّا على غرار "الأسمرات" و"بشاير"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مشروع سكني حضاري متكامل الخدمات، بالمحافظات على غرار مشروعي "الأسمرات" و"بشاير الخير"، بحضور المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية.

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- 1200 جنيه مكافأة للعاملين بالتأمين الصحي بمناسبة المولد

قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي، منح جميع العاملين بالهيئة والفروع والوحدات مكافأة بـ 1200 جنيه، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

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- حق انتفاع بـ 330 ألف جنيه.. شروط وتفاصيل حجز 13 جبانة بالقاهرة

أعلنت محافظة القاهرة عن فتح باب التقديم لعدد 13 مدفنا خلال الفترة من 18 /10 / 2020 وحتى 29 / 10/ 2020، وذلك بمساحة 30 مترا للمدفن بجبانة سيدي عبدالله بطريق الأوتوستراد، أمام المجزر الآلي بجوار مسجد ابن عطاء الله السكندري.

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- لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات.. بكري يبدأ سلسلة زيارات إلى محافظات الصعيد

قال النائب مصطفى بكري، إنه بدأ سلسة زيارات إلى محافظات الصعيد، بالقائمة الوطنية من أجل مصر والمرشح عنها، لإيصال رسالة مفادها تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

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- سابقة تحدث لأول مرة.. "مترو الأنفاق" يفاجئ جمهوره بهدايا رمزية عند شراء التذاكر

قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اليوم الإثنين، في سابقة تحدث لأول مرة داخل وسائل النقل الجماعي، بتقديم هدايا رمزية إلى عدد من جمهور الركاب بمختلف فئاته عند شرائهم تذكرة ركوب المترو من خلال شبابيك صرف التذاكر.

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- ننتظر تحركًا عاجلًا.. رئيس "مصر التعليمية" يكشف آخر استعدادات القنوات قبل بدء الدراسة

كشف عبد القادر أحمد، رئيس قناة "مصر التعليمية"، عن آخر استعدادات القناة لبدء العام الدراسي الجديد، وبث المناهج عبر القنوات التعليمية، حسب ما أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

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- السيسى يوجه بمواصلة التعاون المكثف مع شركة إيني للبترول وتسهيل نشاطها بمصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلاوديو ديسكالزي، رئيس شركة "إيني" الإيطالية للبترول، حيث تناول اللقاء متابعة نشاط شركة إيني في مصر بمجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول.

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- مدبولي: رقم قومى لكل عقار لحفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية الإسراع بتنفيذ منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية، والتي تصل بنا إلى هدف منشود هو التوصل إلى رقم قومي لكل عقار، مشيراً إلى أن ذلك يعد ضمانة حقيقية لتحقيق الحوكمة في كافة الإجراءات والتصرفات المرتبطة بالثروة العقارية، بما يساهم أيضاً في حفظ الملكيات، وتقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة، مع المساهمة في تقليل المخالفات والتعديات، ودعم مكانة مصر وفق المؤشرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات العالمية الهامة.

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- السيسي: مصر داعمة لكل ما يحقق مصالح العراق على مختلف الأصعدة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الدكتور فؤاد محمد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور أحمد نايف الدليمي السفير العراقي بالقاهرة.

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- المتر وصل لـ119 ألف جنيه.. بيع 10 محال تجارية بالمزاد العلني بمدينة حدائق أكتوبر

قال المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إنه تم بيع 10 محال تجارية بالمزاد العلني بمنطقة 1185 عمارة "إسكان اجتماعي" بمساحات تراوحت بين 16 م2 و 33 م2، بقيمة بيعية للمزاد بلغت نحو 27 مليون جنيه.

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- محاولات خسيسة.. متحدث البرلمان: قوى الشر والإرهاب هدفها إسقاط الدولة لا النظام

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حديثه أمام الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، لقيت ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من الشعب المصري، مشيرًا إلى أن رسائل الرئيس السيسي كانت واضحة وحاسمة وأوضحت للمصريين المخاطر والتحديات التي تواجه مصر وكيفية مواجهتها بسلاح الوعي الذي يجب أن يكون منهاج عمل لجميع المصريين.

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- القوى العاملة: تعيين 442 شاباً و396 محضراً للمنشآت المخالفة بالمنيا

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا 442 شبابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، بينهم اثنين من ذوي الإحتياجات الخاصة.

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- بالصور.. تشييع جنازة أرملة الفريق سعد الدين الشاذلي من مسجد المشير

شيعت منذ قليل، جنازة السيدة زينات متولي السحيمي، أرملة الفريق الراحل سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973، من مسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس.

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- رئيس الوزراء يتابع جهود توفير الخدمات عبر "منصة مصر الرقمية"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الإثنين، لاستعراض "منصة مصر الرقمية" في صورتها الحالية misr.gov.eg، والتعرف على الخدمات التي تؤدَّى من خلالها على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وممثلي الجهات المعنية.

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- تعرف على الجهات المستثناة من اشتراطات البناء الجديدة بالقاهرة

انتهى قسم التصميم العمراني والتخطيط بكلية الهندسة جامعة عين شمس، من إعداد مسودة مشروع الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة، وذلك من أجل مناقشتها من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني وإقرارها من جانب المجلس الأعلى للتخطيط العمراني لبدء تطبيقها.

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- مساحات جديدة وبدون دعم.. طرح 25 ألف شقة بالإسكان الاجتماعي بـ11 مدينة جديدة

قالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، فإنه سيتم طرح نحو 25 ألف وحدة، ضمن الإسكان الاجتماعي دون دعم، بمساحات 100 و110 و 120 متراً، لأصحاب الدخول بحد أقصى 9 آلاف جنيه، وذلك من منطلق اهتمام الدولة بتلبية متطلبات هذه الشريحة في الحصول على مسكن لائق في التجمعات العمرانية الجديدة.

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- الشرطة الكندية تحقق في تهديدات ضد مسجد في تورونتو

أعلنت الشرطة الكندية مساء اليوم الإثنين أنها تجري تحقيقات بعد أن تلقى مسجد في تورونتو رسائل تهديد يوم السبت تستهدف حياة أعضائه.

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- ترامب في أول تجمع انتخابي منذ إصابته بكورونا: "أشعر بالقوة"دونالد ترامب

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواصلة حملته الانتخابية يوم الاثنين في أول تجمع انتخابي رسمي له منذ إصابته بفيروس كورونا، مخاطبا حشدا من الأشخاص في فلوريدا ضمن مساعيه لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

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- تبادل طرد دبلوماسيين بين روسيا وبلغاريا على خلفية اتهامات بالتجسس

طردت السلطات الروسية دبلوماسيين بلغاريين من موسكو واعتبرتهما "شخصين غير مرغوب فيهما"، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان مساء أمس الاثنين.

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- أكبر مهمة علمية دولية في القطب الشمالي تحذر من خطر "زوال" الجليد

حذرت "موزاييك" أكبر مهمة علمية دولية تنفذ على الإطلاق في منطقة القطب الشمالي والتي عادت إلى ألمانيا مساء أمس الاثنين، من تغيرات مناخية هائلة تخفي خطرا جاثما على الكتلة الجليدية التي باتت حسب العلماء المشاركين مهددة بـ"الزوال" خاصة في فترة الصيف. وضمت المهمة مئات الخبراء والعلماء من 20 بلدًا برئاسة ماركوس ريكس.

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- ألمانيا تنشر 15 ألف جندي للمساعدة في مكافحة كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، مساء أمس الاثنين، أنها ستنشر ما يصل إلى 15 ألف جندي لدعم السلطات المدنية التي تواجه صعوبات شديدة في معركتها ضد الأعداد المتزايدة من الإصابات بكورونا، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

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