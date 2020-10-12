ثورة في شحن الهواتف الذكية.. ريلمي تطلق سلسلة 7 بتكنولوجيا SuperDart

يتطلع عشاق وخبراء تكنولوجيا الاتصالات الذكية، للإطلاق الرسمي لأحدث إصدارات سلسلة هواتف realme 7 في السوق المصري، وهما هاتفي realme 7 & realme 7 Pro، خاصة بعد النجاحات المدوية التي حققتها هذه الفئة على مستوى العالم مؤخرا.

realme - العلامة التجارية الأسرع نموا في مجال صناعة الهواتف الذكية – ستطلق الهاتفين في السوق المصري خلال احتفالية الكترونية فى الثامنة من مساء يوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر الجاري 2020، كما ستشمل الاحتفالية أيضا الإعلان عن إطلاق هاتفC17، الإصدار الأحدث من سلسلة " C " الاقتصادية الأشهر عالميا بجودتها الأفضل.

الإطلاق المنتظر لسلسلة realme7 يأتي تجسيدا واقعيا لإستراتيجيتها الهادفة لتغير مفهوم استخدام الهواتف الذكية حول العالم والتي اختارت لها شعار DARE TO LEAP بهدف تقديم منتجات تكنولوجية مبتكرة بأعلى معايير الجودة التى تلبي احتياجات كافة شرائح المستخدمين وعلى رأسهم الشباب ليتمكنوا من الاستمتاع بالتكنولوجيا المتطورة، حيث يأتي الهاتفانrealme7 & realme 7 Pro بأحدث تكنولوجيا شحن الهواتف الذكية في العالم والتي تنفرد بها realme دون غيرها في فئة الهواتف المتوسطة، فقد عززت الهاتفان بشاحن Super Dart بقدرة 65 واط، يتيح للمستخدمين إعادة الهاتف إلى الحياة بأسرع ما يمكن، حيث تكفى 3 دقائق فقط لشحن 13% من الهاتف، ولن يحتاج المستخدم لأكثر من 34 دقيقة ليحصل على 100% من البطارية، ما يجعل من التكنولوجيا التى تقدمها ريلمي فى شواحن سلسلة 7 ثورة حقيقية فى عالم الشحن.

أما عن أهم ملامح هاتف realme 7 فهو يأتي بمعالج HelioTek G95 وهو الإصدار الأول من نوعه في العالم تم تصميمه حصرياً لتلبية شغف هواة الألعاب الثقيلة تصل قدرته إلى 2.05 جيجاهرتز مع ثمانية أنويه عالية الكفاءة تصل إلى 2 جيجاهرتز، وشاشة فائقة السلاسة مقاس 6.5 بوصة فائقة الوضوح بدقة FHD+ 1080x 2400 ومعدل تحديث 90 هرتز مما يجعله الهاتف الأفضل على الإطلاق في هذه الفئة السعريه لهواة الألعاب.

بينما يأتي هاتفrealme7 pro بمعالج Qualcomm Snapdragon 720G ثماني النواة تصل سرعته إلى 2.3 جيجا هرتز وشاشة كاملة من نوع Super AMOLED - وذلك استجابة لرغبات المستخدمين - بمقاس 6.4 بوصة فائقة الدقة FHD+ 2400 × 1080 بكسل مع معدل تحديث 60 هرتز.

وتعد الكاميرا فى realme7 pro أحد نقاط تميزه فهو يأتي بكاميرا رباعية تبلغ 64 ميجا بيكسل بمستشعر Sony IMX682 ،مدعومة بمجموعة من التطبيقات التي تجعل من التصوير متعة متجددة (وضع النجوم، الوضع الليلي، فيديو الليلي الفائق الوضوح) بالإضافة لكاميرا سيلفي 32ميجا بيكسل.

realme 7 pro هو أول هاتف ذكي يجتاز اختبار الكفاءة بمنظمة TÜV Rheinland للتأكد من كفاءة الهواتف المحمولة، والذي يشمل 22 اختبارًا رئيسيًا و38 اختبارًا ثانويًا، منها اختبار السقوط، الاستهلاك، درجات الحرارة العالية والمنخفضة، الرطوبة العالية والمنخفضة، تذبذب الجهد، عمر الزر، الكهرباء الساكنة، وغيرها من الاختبارات التي تضمن كفاءة مكونات الجهاز وتحمله أقصى معدل استخدام يومي في مختلف الظروف.

لاقت سلسلة الفئة C من هواتف ريلمي قبول كبير في الأسواق العالمية، وكذلك في الاسواق المصرية، يأتي C17 ليستكمل مسيرة نجاحات realme مع الهواتف الاقتصادية، وكما عودت ريلمي عملائها بأن لا تؤثر الأسعار على كفاءة المنتج فإن C17 يعد أرخض هاتف ذكي ياتي بمعدل تحديث 90 هرتزفي هذه الفئة السعرية.