مع اقتراب انعقاده في ١٨ أكتوبر.. تعرف على الترتيبات الأخيرة في تجهيزات مجلس الشيوخ

مع اقتراب موعد انعقاد مجلس الشيوخ في ١٨ أكتوبر الحالي وفقًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر مؤخرًا، أصبح مقر المجلس جاهزًا لاستقبال النواب بعد وضع الرتوش الأخيرة في ترميم المبنى وتعليق اللافتة الجديدة التي تحمل اسمه المستحدث.

وانتهت اللجنة الإدارية والمالية المسؤولة عن تجهيزات مجلس الشيوخ، من وضع اللمسات الأخيرة، من أعمال ترميمات مقر المجلس وتجديد القاعة الرئيسية بالإضافة إلى تعليق اللافتة الذهبية التي تحمل اسم مجلس الشيوح، وتعلو المبنى الرئيسي التاريخي للمجلس، والتي يتضمن تصميمها قبة المجلس الشهيرة، يعلوه نسر جمهورية مصر العربية، فضلًا عن لوجو "مجلس الشيوخ".

وجار حاليًّا الانتهاء من تنفيذ تصميمات البوابة الرئيسية، والتي تتضمن لوجو يحمل اسم "مجلس الشيوخ" باللغتين العربية والإنجليزية، فضلًا عن صورة القبة الشهيرة للمجلس، والتي ستكون مزودة بإضاءات تضيف مزيدًا من الجمالية.

كما تسعي اللجنة خلال الأيام الحالية للانتهاء من تسكين الموظفين الذين تم نقلهم من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، ليتولي مناصبهم في المجلس الجديد.

ومن جانبه، كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، عن عدد من الإجراءات الدستورية والقانونية التي من المقرر أن يتم إجراؤها في أولى جلسات مجلس الشيوخ المستحدث، مشيرًا إلى أن أولى جلسات المجلس ستكون الجلسة الإجرائية بعد دعوة رئيس الجمهورية المجلس إلى الانعقاد.

وقال فوزي، في تصريح خاص، إنه من المقرر أن يرأس تلك الجلسة الإجرائية للشيوخ، أكبر الأعضاء ويعاونه أصغر عضوين بالمجلس، ثم يقوم رئيس الجلسة المعروف بـ"رئيس السن" بتلاوة قرار دعوة الرئيس للانعقاد، ثم يبدأ تلاوة اليمين الدستورية بدءًا من رئيس الجلسة، ثم أصغر عضوين، ثم باقي الأعضاء، عضوًا عضوًا على انفراد، وفقًا للنص الدستوري.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري، عقب أداء اليمين، تبدأ إجراءات انتخاب الرئيس والوكيلين، مضيفًا: وهنا من حق المجلس تحديد مدة لكل مترشح سواء للرئاسة أو الوكالة لتعريف نفسه إذا طلب ذلك، ثم يتم إجراء الانتخابات وإعلان الفائز بالأغلبية المطلقة، متابعا: ويجوز إجراء الانتخابات خلال جلسة أو أكثر.

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية، كالآتي: "يُدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية".