حدث ليلاً| معاودة ارتفاع إصابات كورونا ورسائل مرتضى منصور للفيفا والجماهير



شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا بنظيره البوركيني

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، اتصالاً هاتفيًا من روك مارك كابوريه، رئيس جمهورية بوركينا فاسو.

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"معاودة الارتفاع".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 51 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97643 حالة.

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"اختراق للقانون".. رسائل مرتضى لجماهير الزمالك بشأن قرار الأوليمبية

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، الشكر لجماهير النادي على مساندته بعد قرار اللجنة الأوليمبية بإيقافه 4 سنوات، قائلًا أن القرار اختراق للقانون، وأوضح أن الانتظار أكثر من أجل التراجع عنه سيؤثلا على مسيرة الزمالك.

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مرتضى منصور: سأرسل مذكرة لفيفا والأوليمبية الدولية

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه سيرسل مذكرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واللجنة الأوليمبية الدولية، بسبب أزمة إيقافه الحالية.

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مصطفى بكري يكشف خطة الإخوان لتعيين البلتاجي على رأس المخابرات

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن الباعث الوطني كان وراء نشره كتبه المتعددة، مشيرًا إلى أن كتابه الأول عن الإخوان الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة نفدت 5 آلاف نسخة خلال أيام قليلة.

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بسمة وهبة: "حالتي صعبة جدًا وربنا كرمني بطبيب إنجليزي تحسنت على يده"

قالت الإعلامية بسمة وهبة: "كنت سافرت للعلاج في الخارج لأني كنت في حالة صحية سيئة جدًا وكنت أعاني من مشكلتين في المعدة، متابعة: "حالتي مش حالة نادرة بس حالتي كانت صعبة جدًا ومعدتي مينفعش يدخل فيها منظار من كتر العمليات اللي اتعملت فيها فبقى خطر عليا أعمل عمليات فيها".

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اتحاد "الصحة النفسية": علاج الكورونا يصيب بإكتئاب ووصمة المرض ما زالت موجودة

قال الدكتور ناصر لوزة، رئيس الاتحاد العالمي للصحة النفسية، إن كل مجتمع يوجد به أشخاص يصابون بإضطرابات وقلق، وناس أقل يعانون من أمراض أخرى، ولكن في المشاكل الأسرية والمراهقين والتعامل مع المسنين، فهناك اختلافات بين المجتمعات، فمصر مازالت مجتمع مترابط أسريا، فهذا الترابط يمنح مساندة للمريض.

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"بتسحب 3 علب سجائر في اليوم".. حكاية مقتل أخ على يد شقيقه أمام الأب بالعياط

"هتفضل تسحب بضاعة من غير ما تدفع فلوسها لحد امتى؟".. تساؤل طرحه شاب على شقيقه العشريني بعدما سئم أفعاله. سرعان ما تطورت المشادة الحادة إلى شجار داحل محل سوبر ماركت ملك والدهما قبل أن يتدخل الأهالي ظنا أن نار الفتنة قد أطفئت لكنه سكون سبق "وصلة من الدم".

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"بدون ضمانات"..فريد الديب يكشف عن تفاصيل الإفراج عن المهندس صلاح دياب

أكد المحامي فريد الديب، أنه تم الإفراج عن المهندس صلاح دياب، قائلًا: "ثبت على وجه اليقين للنيابة العسكرية بأن صلة صلاح دياب بالمصنع والشركة التي صدر بحقها المخالفة انقطعت تمامًا من 2013".

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النيران تلتهم مناطق حرجية واسعة بسوريا ولبنان في أكبر سلسلة حرائق بالمنطقة

التهمت النيران المستعرة منذ يومين مناطق حرجية واسعة في سوريا ولبنان واقتربت من منازل السكان بدرجة كبيرة في بعض المناطق.

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كورونا عربياً: انخفاض لافت في إصابات العراق.. وتونس تسجّل أعلى حصيلة يومية

عاد منحنى إصابات ووفيّات فيروس كورونا المُستجدّ "كوفيد-19"، ليرتفع من جديد في الدول العربية، ليوم أمس، السبت، ففي حين سُجّلت 15 ألفاً و916 إصابة جديدة، جاوز معها الإجمالي مليوناً و800 ألف حالة، ليصل إلى مليون و810 آلاف و910 إصابة مؤكدة؛ حصد الوباء أرواح 225 شخصاً جديدة، باتت معها حصيلة الضحايا على أعتاب 32 ألف حالة وفاة، حيث بلغ الإجمالي 31 ألفاً و944 حالة وفاة، حسب مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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أكثر من 58 ألف حالة.. أمريكا تسجل أعلى مستوى من الإصابات بكورونا في شهرين

بلغت حالات الإصابة الجديدة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة أعلى مستوى في شهرين لتسجل ما يزيد على 58 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس، بينما بلغ معدل دخول المستشفيات في منطقة الغرب الأوسط مستويات قياسية لليوم الخامس على التوالي.

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