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"القومي للمرأة" يشكر النائب العام لسرعة الاستجابة في واقعة التحرش بفتاة أجنبية

09:19 م الخميس 01 أكتوبر 2020
"القومي للمرأة" يشكر النائب العام لسرعة الاستجابة في واقعة التحرش بفتاة أجنبية

مايا مرسي

كتبت - نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة، بالشكر والتقدير إلى المستشار حماده الصاوي النائب العام وذلك لسرعة استجابة النيابة العامة في واقعة التحرش بفتاة أجنبية بمنطقة زهراء مدينة نصر

وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، عن فخرها وامتنانها لاستجابة النائب العام السريعة في واقعة التحرش بفتاة أجنبية بمنطقة زهراء مدينة نصر.

وثمنت مرسي، الدور العظيم التي تقوم به النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان والحفاظ على كرامتهم وآدميتهم وفقا للدستور ومواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية والإقليمية.

مايا مرسي المجلس القومي للمرأة التحرش بفتاة أجنبية النائب العام

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