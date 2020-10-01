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بدر الصيد واستطالة عطارد.. ظاهرتان فلكيتان يشهدهما العالم.. الليلة

06:08 م الخميس 01 أكتوبر 2020
بدر الصيد واستطالة عطارد.. ظاهرتان فلكيتان يشهدهما العالم.. الليلة

القمر

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حدوث ظاهرتين فلكيتين مساء اليوم الخميس.

وأوضح تادرس لمصراوي، الخميس، أن الظاهرة الأولى تتمثل في اكتمال بدر القمر حيث سيكون وجهه مضاء بالكامل، لافتا إلى أن القمر يبدو بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 30 سبتمبر حتى 3 أكتوبر الحاري.

وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة، لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل بدون أجهزة، أما البدر التام فسيكون اليوم الأول من أكتوبر.

وأضاف أن هذا البدر يعرف من قبل القبائل الأمريكية باسم بدر الصيد، وبدر الرحيل، ويسمى أحيانا هارفست مون أي البدر الذي يحدث قرب وقت الاعتدال الخريفي في سبتمبر من كل عام.

وأشار تادرس، إلى أن الظاهرة الثانية تتمثل في استطالة كوكب عطارد، حيث يصل الكوكب إلى أقصى استطالة شرقية من الشمس تبلغ حوالي 25.8 درجة، وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الغربي وقت المساء بعد غروب الشمس مباشرة.

أشرف تادرس بدر الصيد كوكب عطارد ظاهرة فلكية

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