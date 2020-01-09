الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الجمعة: صقيع وأمطار غزيرة ورعدية

كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الجمعة.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن طقس الجمعة يشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتزيد الإحساس بالبرودة.

ويتكون الصقيع ليلاً وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتساقط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، وتمتد بصورة خفيفة إلى متوسطة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

وفيما يلي بيانات بدرجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

القاهرة الكبرى 16 10

الوجه البحري 16 10

السواحل الشمالية الغربية 16 10

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 15 10

جنوب سيناء والغردقة 18 11

شمال الصعيد 16 09

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 17 08