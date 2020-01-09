الصحة: تطعيم 6.5 مليون طالب ضد الالتهاب السحائي خلال عام

كتب- أحمد جمعة:

قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد إن الوزارة نجحت في تطعيم ٦.٥ مليون تلميذ في المراحل الدراسية المختلفة ضد الالتهاب السحائي خلال العام الدراسي الحالي، موضحة أن الحملات استهدفت تلاميذ مرحلة أولى حضانة، ومرحلة أولى ابتدائي، ومرحلة أولى إعدادي، ومرحلة أول ثانوي.

وأضافت أن الحملات شملت أيضا تطعيم المسافرين إلى الدول المتوطن بها المرض، والمسافرين للحج والعمرة، والفئات المستهدفة؛ وذلك لمنع انتشار المرض في مصر، مشيرة إلى أن مصر ليست من دول الحزام الأفريقي لمرض الالتهاب السحائي الوبائي حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد أنه تم تطعيم ٤.٥ مليون طالب ضد الدفتيريا والتيتانوس بالصفي الثاني والرابع الابتدائي خلال العام الدراسي الحالي، بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مضيفة أنه تم تطعيم ١٦ مليونا و٥٦٧ ألفا و٤٨٠ طفلا بنسبة تغطية 101٪ خلال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في الفترة من ٢٤-٢٧ فبراير الماضي على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أنه تم الإعداد للحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، تمهيداً لإعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من مرض الحصبة، مضيفا أن الوزيرة تولي أهمية بالغة بتدعيم البرنامج الموسع للتطعيمات التابع لقطاع الطب الوقائي، حيث تم توفير رصيد كافٍ من الطعوم اللازمة مثل لقاح الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال؛ وذلك لتنفيذ الحملات القومية ورفع المناعة المجتمعية، واستهداف جميع الفئات من الوافدين والمقيمين على أرض مصر لمن هم في سن التطعيم.

ومن جهته، أكد رئيس قطاع الطب الوقائي الدكتور علاء عيد توفير رصيد استراتيجي كافٍ من تطعيمات المدارس من لقاح السحائي الثنائي، ولقاح الثنائي كبار، منوها إلى أنه تم تطعيم طلاب المدارس خلال العام الدراسي السابق 2018-2019 والطلاب المتخلفين عن التطعيم من سنوات سابقة، إضافة إلى توفير الأرصدة اللازمة لتطعيم طلاب المدارس للعام الدراسي الحالي 2019-2020.

ولفت إلى أنه تمت ميكنة حركة الطعوم والأمصال إلكترونيا على مستوى الجمهورية، وإحلال وتجديد سلسلة التبريد على مستوى المديريات والإدارات والوحدات الصحية؛ لضمان جودة وفاعلية الطعوم المستخدمة، إضافة إلى توفير الأجهزة القياسية لدرجات الحرارة، وذلك طبقاً لمنظمة الصحة العالمية؛ لضمان سلامة الطعوم أثناء النقل والتخزين، مضيفًا أنه تم توفير مولدات كهربائية لكافة مخازن الطعوم على مستوى الجمهورية، كما تم التعاقد على توفير مولدات على مستوى مكاتب الصحة والوحدات الصحية الكبيرة.

وتابع عيد أنه تم توفير سيارات نقل الطعوم والأمصال لجميع المحافظات، طبقاً للمعايير القياسية لمنظمة الصحة العالمية؛ لضمان الحفاظ على سلامة وفاعلية الطعوم أثناء النقل، حيث تم توفير سيارة نقل لكل محافظة، إضافة إلى توفير أرصدة من سرنجات ذاتية التدمير، وذلك حرصًا على منع انتقال الأمراض المنقولة عن طريق الدم، مؤكدا وجود رصيد يكفي لأكثر من عام.

وأوضح أنه يتم توفير الطعوم لجميع الفئات المستهدفة بالتطعيم من المسافرين إلى الخارج مثل الحجاج والمعتمرين والمسافرين لدول متوطن بها أمراض معدية، وذلك منعاً لعدم تسرب أي أمراض معدية أو أوبئة إلى مصر.

وأضاف أنه تم توفير الأمصال المنقذة للحياة حيث يتوافر رصيد بجميع أماكن تقديم الخدمة على مستوى الجمهورية، كما يتم متابعة الموقف الوبائي العالمي والإقليمي على مدار الساعة، إضافة إلى توفير الطعوم اللازمة للسيطرة على أي مرض قد يتسلل للبلاد.