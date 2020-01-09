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اليوم .. "التعليم" توقع بروتوكولاً مع اتحاد بنوك مصر لإنشاء أول مدرسة مستدامة

03:09 ص الخميس 09 يناير 2020
اليوم .. "التعليم" توقع بروتوكولاً مع اتحاد بنوك مصر لإنشاء أول مدرسة مستدامة

وزارة التربية والتعليم

كتب - أسامة علي:

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهر اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا، لتوقيع بروتوكول تعاون لإنشاء "مدرسة هويتنا"، بأحد فنادق القاهرة في حضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

قالت الوزارة، إن "مدرسة هويتنا"، أول مدرسة رسمية مستدامة بين اتحاد بنوك مصر ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون مدرسة مستدامة طارق شوقي

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