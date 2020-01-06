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بالأوراق المطلوبة والشروط.. "مياه القاهرة" تعلن حاجتها لـ200 وظيفة جديدة

09:30 ص الإثنين 06 يناير 2020
بالأوراق المطلوبة والشروط.. "مياه القاهرة" تعلن حاجتها لـ200 وظيفة جديدة

شركة مياه الشرب

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، حاجتها لشغل 200 وظيفة جديدة للعمل لديها كمحصل وقارئ.

وقالت الشركة في منشور لها حصل عليه "مصراوي"، إنه لابد أن يتمتع المتقدمين بعدد من الشروط، تمثلت في الحصول على دبلوم المدارس الثانوية التجارية نظام الثلاث سنوات، وأن يكون مقيم في القاهرة، وأدى الخدمة العسكرية، وألا يزيد السن عن 35 سنة في أول فبراير المقبل.

كما شملت الشروط، اجتياز الاختبارات التي تجريها الشركة، والكشف الطبي الذي تقره الشركة أيضًا.

وأكدت الشركة أن الطلبات تقدم في نادي مياه القاهرة بالوايلي خلال الفترة من 19 يناير وحتى 30 يناير في مواعيد العمل الرسمية.

وعن الأوراق المطلوبة قالت شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن الأوراق تتمثل في صورة بطاقة الرقم القومي وصورة شهادة الميلاد وأصل الحالة الجنائية وصورة المؤهل وصورة شهادة الخدمة العسكرية. ​

شركة مياه الشرب وظائف جديدة دبلوم الثانوي التجاري

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