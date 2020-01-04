​وزير الأوقاف: 4 محاور رئيسية لتجديد الخطاب الديني

كتبت- ميرا إبراهيم:

كشف محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جهود الوزارة المبذولة في ملف تجديد الخطاب الديني، مؤكدًا أنه عقب تكليف رئيس الجمهورية بالملف، عكفت الوزارة بكشل متواصل، على إعداد مؤتمر الشأن العام والأمن القومي.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي ينظمها حزب "مستقبل وطن" اليوم السبت، برئاسة المهندس أشرف رشاد، بعنوان "دور الخطاب الديني الوسطي في بناء الشخصية"، بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأوضح جمعة، أن خطة الوزارة تتضمن 4 محاور رئيسية من أجل تجديد الخطاب، أولها عقد صالونات ثقافية، ثم تحقيق العدل، الذي إذا وجدت الإرادة له يصبح الأمر قابلًا للتنفيذ على أرض الواقع، بالإضافة إلى حرية المعتقد، وأخيرًا العمل على قضاء حوائج الناس، وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف جمعة، أن الفترة المقبلة ستشهد عددًا من اللقاءات الفكرية والصالونات الثقافية واللقاءات المفتوحة، خاصة وأن الثقافة لها دور كبير في تشكيل وعي المواطنين.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن تجديد الخطاب الديني يعني نشر ثقافة النور، وهذا الأمر معني به كل مواطن بداية من الأحزاب والمؤسسات العامة.​