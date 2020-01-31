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بحضور كرم جبر.. الديهي يوقع كتاب "أهل الشر" (صور)

06:34 م الجمعة 31 يناير 2020
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كتب- أسامة علي:

تصوير- محمود بكار:

استضافت قاعة ضيف الشرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حفل توقيع كتاب "أهل الشر" للإعلامي نشأت الديهي، بحضور اللواء فؤاد علام، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وقال الديهي، إن الفترة الحالية أحد أصعب الفترات في تاريخ مصر، على من يحكم البلاد، في ظل الأزمات الداخلية والخارجية، مضيفًا: "مصر محاطة بأربع حرائق؛ إسرائيل وحماس وليبيا والسودان، فنحن محاصرون في كل مكان".

ولفت إلى: "أن خرائط بعض الدول العربية التي درسناها في المدارس لم تعد هي الخرائط الحالية الآن، فالدول التي سقطت لن تعود مرة أخرى".

معرض القاهرة الدولي للكتاب كرم جبر كتاب أهل الشر نشأت الديهي

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